Ordenan a la fundación Black Lives Matter suspender la recaudación de fondos en línea por falta de transparencia financiera

La fundación Black Lives Matter Global Network Foundation (BLMGNF, por sus siglas en inglés) se vio obligada a suspender este miércoles su recaudación de fondos en línea después de que las autoridades estadounidenses cuestionaran la transparencia financiera de la entidad.

El periódico The Washington Examiner informa que la medida ha sido impulsada por los fiscales generales de los estados de California y Washington, que exigen a la organización presentar un informe financiero atrasado.

El medio compartió una carta, datada del 31 de enero, en la que el fiscal general de California, Rob Bonta, notificaba a BLMGNF la prohibición de solicitar o desembolsar fondos por no publicar su informe financiero anual para el año fiscal de 2020, un requerimiento necesario para cualquier fundación benéfica.

Además, Bonta advirtió que responsabilizaría a los líderes de la entidad por falta de transparencia financiera si no proporcionaban los documentos en un plazo de 60 días, detalla New York Post.

Mientras, una carta similar de la Fiscalía General de Washington ya ordenó el pasado 5 de enero a la fundación "cesar inmediatamente" todas las actividades de recaudación de dinero en ese estado, amenazando con multas de 2.000 dólares por cada violación.

Asimismo, el registro de BLMGNF como organización benéfica tampoco cumple con los requisitos establecidos en los estados de Connecticut, Maine, Maryland, Nueva Jersey, Carolina del Norte y Virginia, según el reporte de The Washington Examiner.

En paralelo, la investigación del medio reveló que la fundación no ha designado públicamente a nadie para sustituir como directora ejecutiva a Patrisse Cullors, cofundadora de la organización, quien renunció en mayo de 2021. Ninguno de los nominados por Cullors como posibles sucesores acabó encabezando la entidad por desacuerdos en el consejo directivo interino.

Desde la fundación confirmaron a Fox News la suspensión de la recaudación de fondos, subrayando que están tratando el asunto con seriedad y ya tomaron "medidas inmediatas".

"Un castillo de naipes"

Entre tanto, el fiscal general del estado de Indiana, Todd Rokita, se refirió a BLMGNF como "un castillo de naipes" que "puede estar cayendo", dado que "esto sucede eventualmente con casi toda estafa, esquema o empresa ilegal".

"Veo patrones que las estafas adoptan de forma universal: no proporcionar los miembros del consejo de administración, no proporcionar ni siquiera los directores ejecutivos, no poner a disposición sus archivos. Todo lleva a la sospecha", afirmó Rokita a The Washington Examiner.

A finales de 2020 -año de la muerte del afroamericano George Floyd a manos de la Policía en Mineápolis, que originó una ola de protestas y disturbios por todo el país- la fundación presentó un reporte en el que aseguraba haber recaudado 90 millones de dólares, de los que solo 21,7 millones fueron repartidos en forma de becas a otras organizaciones.