EE.UU. levanta parte de las sanciones contra Irán

La Administración de Joe Biden ha levantado este viernes parte de las sanciones contra Irán en medio de los intentos de mantener en vigor el estancado acuerdo nuclear de 2015, conocido como Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC), y las negociaciones que transcurren en Viena sobre su reactivación.

A corto plazo, las exenciones aprobadas permiten a otros países y empresas extranjeras participar en las actividades relacionadas con el sector nuclear civil de Irán y trabajar en los respectivos proyectos en la central nuclear de Bushehr, la planta de agua pesada de Arak y el reactor de investigación de Teherán, reporta AP, que obtuvo una copia de los respectivos documentos, firmados por el secretario de Estado Antony Blinken, y de la notificación del Departamento de Estado de EE.UU.

"La exención con respecto a estas actividades está diseñada para facilitar las discusiones que ayudarían a cerrar un acuerdo sobre el retorno mutuo a la plena aplicación del PAIC y sentar las bases para que Irán vuelva a cumplir con sus compromisos del PAIC", afirmó el Departamento de Estado en un aviso al Congreso que anunció la medida.

El organismo federal agregó que de esta forma también pretende "limitar las actividades nucleares de Irán" y sostuvo que el paso servirá "a los intereses de no proliferación y seguridad nuclear de EE.UU.".

La medida revocaría la decisión del expresidente Donald Trump, que impuso las restricciones en 2018 al salir del acuerdo nuclear con Teherán de forma unilateral.

Por su parte, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, subrayó que hicieron "precisamente lo que hizo la Administración anterior", solamente permitieron a sus socios internacionales "abordar los crecientes riesgos de no proliferación y seguridad nuclear de Irán". "No proporcionamos ningún alivio de las sanciones contra Irán y no lo haremos hasta que o a menos que Teherán regrese a sus compromisos bajo el PAIC", escribió Price en Twitter.

En diciembre del año pasado, el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, responsabilizó a EE.UU. de truncar el acuerdo nuclear y romperlo "formalmente", y se mostró abierto para llegar a un entendimiento si Washington actúa en consecuencia. "Si nuestra contraparte levanta las sanciones, habrá un terreno para llegar a cualquier acuerdo", aseguró Raisi en una entrevista concedida a RT.

El mandatario iraní subrayó que el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) anunció "15 veces" que su país había mantenido sus obligaciones. "Nosotros cumplimos nuestros compromisos. EE.UU. debe restaurar el acuerdo y cumplir lo que habían prometido y lo que incumplieron", afirmó.