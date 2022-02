Un economista advierte que el bitcóin "no tiene valor intrínseco" y podría ser fruto de "una manía especulativa"

El economista Eswar Prasad, profesor de la Universidad Cornell (EE.UU.) y autor del libro 'El futuro del dinero: cómo la revolución digital está transformando las monedas y las finanzas' ('The Future of Money: How the Digital Revolution Is Transforming Currencies and Finance'), asegura en una entrevista con Barron's que el valor del bitcóin "se sustenta únicamente en la fe de los inversores, que parece basarse en su escasez".

"Pero la escasez en sí misma no puede ser una fuente duradera de valor para un activo digital", argumenta Prasad. Según explica, el reciente desplome del precio de la popular criptomoneda junto con otras, a medida que la Reserva Federal de EE.UU. se dispone a subir los tipos de interés, pone en evidencia que el bitcóin tampoco sirve de gran escudo ante la inflación, como suponían algunos.

"Existen preocupaciones legítimas de que se trate de una manía especulativa que podría acabar mal. La volatilidad de los precios es una certeza", concluye el economista, cuyo libro de casi 500 páginas se ha convertido desde su publicación, el pasado septiembre, en una hoja de ruta para analistas del mercado y gestores de finanzas.

Prasad sostiene en la entrevista que el bitcóin "no tiene valor intrínseco", porque ha fracasado en la tarea de servir como "un medio de transferencias anónimo que permitiera realizar transacciones financieras sin depender del dinero de los bancos centrales o de terceros intermediarios de confianza".

En declaraciones previas a medios estadounidenses, el economista, quien fuera titular de la división china del Fondo Monetario Internacional, ya había advertido de que el bitcóin "puede no durar mucho más".