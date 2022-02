"Drones, bombas y minas": Los cárteles mexicanos usan artefactos explosivos improvisados

Los cárteles de la droga que operan en el oeste de México han comenzado a utilizar artefactos explosivos improvisados en las carreteras para inutilizar vehículos del Ejército.

La Secretaría de Defensa Nacional informó durante el fin de semana que minas terrestres improvisadas dañaron gravemente un vehículo blindado del Ejército mientras patrullaba carreteras que comunican Tepalcatepec con Aguililla en el estado de Michoacán, donde los lugareños llevan enfrentándose al cártel de Jalisco durante meses.

⛔ En Tepalcatepec, Michoacán el Cartel Jalisco Nueva Generación usa tácticas de guerra como minas explosivas con las que atacaron al Ejército, el saldo fue de ocho soldados lesionados.El CJNG se niega a salir de tierras michoacanas. pic.twitter.com/1GmSX0m9z9 — Inseguridad Jalisco (@inseguridadjal) February 4, 2022

Las bandas en guerra han utilizado con frecuencia vehículos blindados caseros y drones modificados para lanzar pequeñas bombas, pero se trata de la primera vez que los cárteles utilizan con éxito los dispositivos explosivos improvisados en México.

El analista de seguridad Juan Ibarrola, especialista en las fuerzas armadas, señaló a AP que "lo preocupante es la improvisación que se le da a la ingeniería que ellos [los grupos criminales] quieren para crear armas, trampas, explosivos y demás".

Según Ibarrola, en lugar de querer iniciar una guerra abierta con el Ejército, que los narcotraficantes saben que perderían, "más que nada están tratando de amenazar y atacar a grupos rivales".

No está claro si las minas terrestres improvisadas están siendo utilizadas únicamente en la batalla territorial por el control del estado de Michoacán, valorado por su puerto marítimo y rutas de contrabando, o también para extorsionar a los cultivadores de aguacates y limas en el estado.

A pesar de que los cárteles en México han usado antes granadas de mano y propulsadas por cohetes contra policías y soldados, los explosivos improvisados han sido prácticamente desconocidos en las guerras contra las drogas del país. Asimismo, los cárteles también han desarrollado drones que transportan bombas.

"Lo difícil aquí es que no ha habido un esfuerzo contundente por parte del Gobierno para enfrentar" a las pandillas, dijo Ibarrola. "Eso es grave, no porque no haya la capacidad, ahí está el Ejército que puede hacerlo, pero las órdenes simplemente no llegan", añade.