El joven que rastrea vuelos de Musk y de otros famosos rechaza eliminar el 'bot' a cambio de 3 años de alquiler de un Tesla

Jack Sweeney, el joven estadounidense que creó una cuenta en Twitter para rastrear los desplazamientos del avión privado del CEO de Tesla, Elon Musk, así como 'bots' similares para hacer seguimiento a otros famosos, ha rechazado una suscripción de tres años de un coche eléctrico cambio de poner fin a su rastreo.

Este viernes Scott Painter, director ejecutivo de la compañía de alquiler de coches Autonomy, formuló la propuesta a cambio de que Sweeney eliminara lacuenta automatizada que sigue cada viaje de Musk.

"Si lo que 'realmente' quieres es un Tesla Model 3: ¡Tengo uno que puedes conducir! ¿Quieres hacer un intercambio? La oferta es la siguiente. Cierra la cuenta ElonJet y a cambio Drive Autonomy te regalará una sucripción al Model 3", tuiteó Painter.

"Ya le dije que no me interesa una suscripción además, hay numerosos hechos que sugieren que esto se hace de forma conjunta con Elon", respondió el joven. Por su parte, el empresario preguntó si su rechazo se debe a que podría aparecer una cuenta que detectara la localización del coche en cuestión. "Buena [broma]. No, solo que no quiero una suscripción", escribió Sweeney. Painter indicó que tiene "una idea de una oferta más", pero no la reveló.

En una entrevista con el diario The Wall Street Journal publicada este viernes, Sweeney explicó que solo le seduciría otra oferta. "Quiero mi propio coche. No quiero tener que devolverlo en tres años", dijo.

Otros magnates en el punto de mira

El adolescente volvió a estar esta semana en el centro de la atención mediática tras revelar que había establecido otras cuentas automatizadas que rastrean los vuelos de aviones privados del cofundador de Microsoft, BillGates; el fundador de Amazon, Jeff Bezos; el inversor multimillonario Mark Cuban y el rapero Drake, entre otros.

Además, creó la página web Ground Control con la que busca monetizar los 'servicios' que presta a los seguidores de las celebridades que quieren estar al tanto de cada uno de sus pasos. En una entrevista con el diario británico The Guardian, el protagonista precisó que el sitio también tiene como fin alojar las versiones web de los bots de Twitter, en caso de que la plataforma decida eliminarlos debido a cuestiones de privacidad.