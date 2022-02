"No hay lógica ni hechos": NYT insiste en que Rusia estaría en las "fases finales" de los preparativos para una eventual agresión contra Ucrania

El diario The New York Times ha publicado este sábado un artículo en el que sugiere, citando una "evaluación del alto mando militar de Ucrania", que las tropas rusas supuestamente "parecen estar en las fases finales de los preparativos para una acción militar" contra el país vecino.

Según aclara el periódico estadounidense, la evaluación fue "descrita en términos generales" por un alto cargo militar ucraniano que habló bajo condición de anonimato.

En su publicación, NYT escribe que Rusia "pronto podría estar plenamente preparada para emprender acciones militares" junto a las fronteras este y sur de Ucrania, al tiempo que subraya que Crimea representa "una especial preocupación". Asimismo, sostiene que las informaciones "se ajustan ampliamente" con las imágenes obtenidas por satélite de la compañía estadounidense de tecnología espacial Maxar Technologies que, supuestamente, muestran una acumulación de tropas rusas en Crimea.

"Derribar la situación desde dentro"

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia afirmó que las "noticias falsas" de los medios estadounidenses buscan desestabilizar la situación en Ucrania desde dentro. "No lean estos Bloomberg, The New York Times, Bild y a quienes nos transmiten desde aquí sus pensamientos. Porque es mentira, son noticias falsas, en realidad es una de las tareas destinadas a derribar la situación desde dentro. [Hay que] cuestionar, poner en duda [tales publicaciones], sin hechos", dijo la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, citada por TASS.

Al mismo tiempo, agregó que la democracia, uno de los valores principales para la paz, está afrontando un reto significativo en el contexto actual. "Sus bases en forma de libertad de prensa, en forma de hechos fiables, en forma del pensamiento crítico disponible a las masas, todo esto se ve socavado, y a la gente le ofrecen mentiras globales, mitificadas, horribles: esto es lo que está pasando ahora", recalcó.

"Ya no se trata de propaganda. La propaganda es cuando defiendes un punto de vista", agregó la vocera rusa. "Pero ya ni siquiera es la peor propaganda, cuando utilizas a los medios de comunicación para alcanzar tus objetivos. Es un crimen horrible contra nuestro planeta que está cometiéndose bajo los auspicios del 'mainstream' de Occidente", señaló.

En este contexto, subrayó que últimamente se ha intensificado la presión informática sobre Rusia en forma de acusaciones acerca de una supuesta e inminente "agresión rusa" contra Ucrania. "No hay lógica ni hechos, hay una gran cantidad de bulos, desinformación y tonterías abiertas multiplicadas por, según me parece, algún tipo de locura", dijo Zájarova.

"Declaraciones agresivas" de Occidente

Este viernes, Bloomberg publicó erróneamente en su página web el titular "Rusia invade Ucrania", si bien lo borró unos 30 minutos después. La publicación fue seguida por una declaración de error, en la que Bloomberg dijo "lamentar profundamente el fallo", al tiempo que se justificó afirmando que prepara titulares "para muchos escenarios".

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó que la publicación errónea de Bloomberg representa "una perfecta demostración de lo peligrosa que es la situación, provocada por las interminables declaraciones agresivas procedentes de Washington, de Londres, de otras capitales europeas". Por otra parte, sugirió que, después de este error, el término 'fake news' podría ser sustituido por el de 'Bloomberg news'.

Paralelamente, el tabloide alemán Bild difundió este sábado un supuesto plan elaborado por las autoridades rusas para la etapa posterior a una eventual invasión de Ucrania. En su publicación, Bild sugiere que Moscú planea crear un Estado unificado integrado por Rusia, Bielorrusia y Ucrania tras su "ataque" previsto para febrero-marzo.