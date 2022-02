Embajador ruso en EE.UU.: Rusia no busca atacar a Ucrania, esto no corresponde a sus intereses

Washington intenta reducir todos los problemas de seguridad internacional a Ucrania, lo cual es absolutamente erróneo, aseguró el embajador ruso en Estados Unidos, Anatoli Antónov, reiterando que Moscú no tiene planes de atacar el país vecino pese a las aseveraciones de diversos países occidentales.

"Seguimos insistiendo en que Rusia no va a atacar a nadie, no lo necesitamos, no se ajusta a nuestros intereses. Construir proyectos ilusorios de agresión rusa es una tontería", señaló el diplomático al canal Soloviov Live de YouTube.

En este contexto, Antónov calificó de "barbaridad que desafía cualquier explicación" el error de Bloomberg al publicar el sábado un titular que anunciaba la invasión rusa a Ucrania, que permaneció activo por más de 20 minutos antes de ser eliminado. El medio luego explicó que la noticia preparada de antemano fue publicada por equivocación.

Ante esta situación, el embajador pronosticó nuevas sanciones antirrusas por parte de Washington. "Estamos esperando sanciones. Es difícil al momento decir de qué tipo serán. Están discutiendo cómo golpear a Rusia lo más duro posible", precisó.

Al mismo tiempo, el representante ruso declaró que los políticos estadounidenses están sopesando las potenciales consecuencias de sus sanciones, por lo que no cree que se pongan como objetivo derrumbar completamente las relaciones con Moscú.

"Creen, me parece, que no iremos hasta el final", agregó.

En este sentido, el embajador aseguró que el mal estado de las relaciones bilaterales es perjudicial para todos, por lo que prometió seguir trabajando "hasta [que permanezca] el último diplomático" y hacer todo lo posible para "defender los intereses nacionales y tratar de normalizar las relaciones" entre ambos países.

Las afirmaciones sobre una posible invasión rusa a Ucrania se han intensificado en Occidente, luego de que a partir de noviembre varios medios publicaran supuestos planes de tal operativo. Por su parte, Moscú rechaza estos señalamientos y acusa a la Alianza Atlántica de militarizar a su país vecino.