Una mujer condenada en 1988 a cadena perpetua será liberada al demostrar que sufrió violencia domestica

El Tribunal de Apelaciones de Illinois, EE.UU., resolvió esta semana reducir la condena de Nancy Rish, que cumplía cadena perpetua por el secuestro y asesinato de un empresario en 1987, después de que sus abogados solicitaran considerar la evidencia de violencia doméstica contra la mujer, que podrá salir de prisión este año, recogen medios locales.

Rish, de 59 años, fue condenada en 1988 por el secuestro y la muerte de Stephen Small, un empresario de la ciudad de Kankakee, en el estado de Illinois. Con el objetivo de obtener dinero por su rescate, el entonces novio de Rish, Daniel Edwards, enterró a Small en una caja de madera provista de un tubo para respirar, pero el empresario murió de asfixia. El hombre fue condenado a pena de muerte, pero su sentencia fue posteriormente sustituida por cadena perpetua, recuerda Chicago Tribune.

Aunque la mujer había recogido a Edwards del lugar de los hechos en su coche, aseguró que en aquel entonces no tenía conocimiento del plan de su novio. "No participé voluntariamente en este crimen que se cobró la vida de Stephen Small", dijo Rish. "No obstante, asumo la responsabilidad de mis acciones", agregó.

En 2017, Rish presentó una petición en la que solicitaba una nueva audiencia gracias a una reciente ley que permite impugnar un veredicto si el acusado puede demostrar que fue víctima de violencia doméstica en aquel tiempo, si bien las pruebas no fueron presentadas en la audiencia original.

"La razón por la que siguió su orden de recogerlo en medio de la noche en un sitio raro, fue porque amenazó con matar a su hijo de 8 años", reveló la abogada de Rish, Margaret Byrne, que también señaló que Edwards llevaba una pistola. En la petición también se precisa que la mujer creció en un entorno de violencia doméstica con un padre que abusaba mental y físicamente de la madre de Rish.

"Expreso mis más sinceras y profundas disculpas por el error más lamentable de mi vida", dijo la mujer.