"Queremos resolver este conflicto pacíficamente": Alemania reitera que no planea suministrar armas a Ucrania

La ministra de Defensa de Alemania, Christine Lambrecht, asegura que Alemania no tiene intención de suministrar armas a Kiev, ya que el diálogo para la resolución de la crisis de Ucrania todavía está en curso, según lo expresó en una entrevista con Funke Medien publicada este domingo.

"Durante mucho tiempo, la postura clara del Gobierno federal ha sido la de que no se entregan armas a las áreas de crisis para que no haya una mayor escalada allí", dijo la ministra. En este contexto, afirmó que la situación actual no debe compararse con la decisión de las autoridades alemanas de suministrar misiles guiados a los kurdos de Irak, dado que era "completamente diferente", pues allí los residentes locales "fueron cruelmente asesinados o vendidos en mercados de esclavos".

"En el conflicto de Ucrania tenemos socios que han regresado a la mesa de negociación: en el Consejo OTAN-Rusia y en el formato de Normandía, por ejemplo. Por eso, ahora nuestra tarea es la desescalada. Queremos resolver este conflicto pacíficamente", recalcó Lambrecht.

Por otra parte, la ministra también señaló que las críticas de Kiev tras la decisión de Alemania de enviar 5.000 cascos no tienen fundamento, ya que se trata de una solicitud de Ucrania en la que tampoco se especificó el número. "Así que aquí estamos cumpliendo un deseo de nuestros socios en Kiev", afirmó. "Respondimos a esto muy rápido y sin complicaciones, algo natural desde mi punto de vista", agregó.

Asimismo, subrayó que Berlín sigue siendo un aliado fiable de la OTAN y no descartó enviar más tropas a los países bálticos y, en particular, a Lituania. "Ya estamos haciendo una contribución muy importante en Lituania, donde somos el único país de la UE que lidera un grupo de batalla", recordó la ministra alemana, que precisó que está dialogando con las autoridades lituanas para entender qué tipo de refuerzo sería más adecuado en la situación actual.

Occidente exige "señales más claras"

Esta semana, las autoridades ucranianas volvieron a solicitar a Berlín suministros de armas con fines defensivos. Si bien Alemania se comprometió a enviar a Ucrania 5.000 cascos y a colaborar en la construcción de un hospital de campo, así como a prestar asistencia financiera, el Gobierno del país europeo se ha negado en varias ocasiones a suministrar armas.

El canciller alemán, Olaf Scholz, y la ministra de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, declararon que quieren mediar en el conflicto por la crisis de Ucrania mediante visitas diplomáticas que ambos se proponen abordar la próxima semana.

Por otra parte, sus socios de la OTAN también instan a Berlín a tomar acciones más decisivas contra Moscú. En declaraciones a Financial Times, el presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, afirmó que Alemania debe enviar "señales más claras" a Rusia.