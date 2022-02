El papa Francisco llama al Mediterráneo "el cementerio más grande de Europa" y denuncia "campos de concentración" para migrantes en Libia

Durante una entrevista remota en un popular programa de la cadena televisiva italiana Rai, en la que habló de sus amistades, pasión por el tango y lo que quería ser de pequeño, el papa Francisco hizo un llamado favor de miles de migrantes retenidos en "campos de concentración" en Libia.

"Lo que se hace con los migrantes es criminal, sufren tanto para llegar al mar. Hay grabaciones sobre los campos de concentración —sí uso esta palabra— de traficantes en Libia. Lo que sufren los que quieren huir, se puede ver en estas grabaciones", dijo el pontífice desde su residencia de Santa Marta, en el Vaticano.

Asimismo, Francisco volvió a referirse al Mediterráneo como "el cementerio más grande de Europa" y lamentó que después de ese sufrimiento sean "rechazados". "Y están estos barcos que giran buscando puerto, a los que les dicen que no pueden y que mueren en el mar", expresó el papa.

En la entrevista que duró casi una hora, el pontífice también habló de temas más personales como sus "pocas pero verdaderas" amistades. "Tengo necesidad de mis amigos. Es una de las razones por las que no me fui a vivir al apartamento papal", señaló Francisco. "Los papas de antes eran santos, yo tengo necesidad de las relaciones humanas", bromeó.

Cuando Fabio Fazio, presentador de 'Che tempo che fa' (¿Cómo está el clima?), le preguntó qué quería ser de pequeño, el papa contestó que pensó en convertirse en carnicero porque "cuando fui de compras con mi abuela vi al carnicero que tenía una bolsa donde ponía mucho dinero", recordó.

También dijo que le gusta mucho la música clásica, así como el tango. Al preguntarle si había bailado tango de joven, el pontífice no dudó en contestar: "un porteño que no baila el tango no es un porteño".