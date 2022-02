Putin y Macron comentan los resultados de su reunión en Moscú, que duró más de 5 horas

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha visitado este lunes Moscú donde se reunió con su homólogo ruso, Vladímir Putin.

Tras las negociaciones, que duraron más de 5 horas, Putin declaró durante una rueda de prensa que las conversaciones fueron "sustantivas y útiles" y en ellas fueron abordadas las cuestiones de garantías de seguridad.

El presidente ruso destacó que la OTAN designó a Rusia como rival en el 2019.

Previamente, desde el Kremlin afirmaron que el punto principal de las conversaciones sería la tensión en las relaciones entre Rusia y Occidente.

"Predominará absolutamente el tema de la tensión en Europa relacionado con la situación en torno a Ucrania, el tema de las garantías de seguridad para Rusia, todo lo relacionado con estos problemas principales", dijo a los periodistas el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, y aseveró que el gasoducto Nord Stream 2 no forma parte de la agenda principal.

Peskov apuntó que la discusión sería "muy sustantiva y extensa", no obstante, no prevé que resulte en cambios decisivos. "Emmanuel Macron lidera el país que preside la Unión Europea [...] Pero sabemos que viene con ciertas ideas para encontrar posibles opciones para calmar las tensiones en Europa", indicó.

La reunión de hoy fue precedida por una serie de contactos a distancia. A partir del 15 de noviembre, los dos presidentes mantuvieron cuatro conversaciones telefónicas. En cada de ellas discutieron la situación en Ucrania y los informes de una supuesta "invasión rusa" que han estado difundiendo diferentes medios occidentales.

En cuanto al tema de las garantías de seguridad, propuestas en diciembre por Moscú a EE.UU. y la OTAN, fue discutido por los dos líderes a finales de enero y el pasado jueves.

La semana pasada Putin afirmó que Washington ignoró tres de las exigencias clave: la no ampliación de la OTAN, el no despliegue de sistemas de armas ofensivas cerca de las fronteras de Rusia y el regreso de la infraestructura militar del bloque en Europa a su estado de 1997, cuando se firmó el Acta Fundacional de la OTAN-Rusia. Previamente, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, también declaró que las respuestas no contienen una "reacción positiva" a la cuestión principal: la no expansión de la OTAN hacia el este y el no despliegue por parte de la alianza militar de armas de ataque que puedan amenazar a Rusia.

Más información, en breve.