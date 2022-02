El joven que rastrea vuelos de Musk dice haber conseguido el permiso del regulador aéreo estadounidense para monitorear todos los aviones de SpaceX

"¿Puedes quitar eso? Es un riesgo para la seguridad. No me gusta la idea de que un loco me dispare", habría escrito Musk al joven con una oferta de 5.000 dólares por eliminar su cuenta de seguimiento en Twitter.