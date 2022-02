El exlíder de las extintas FARC califica el atentado de 2003 en un club de Bogotá como "un hecho atroz" que "nunca debió haber ocurrido"

El último comandante de las extintas FARC, Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, afirmó este lunes que el atentado al Club el Nogal de Bogotá, perpetrado en 2003, fue "un hecho atroz" que "nunca debió haber ocurrido".

Hace 19 años, el 7 de febrero de 2003, las FARC perpetraron un ataque terrorista con coche bomba contra las instalaciones del club social, que causó la muerte de 36 personas y dejó más de 200 heridos. Este lunes, Londoño participó en un acto conmemorativo junto a Bertha Lucía Fríes, unas de las víctimas del ataque.

#LaReconciliaciónSíEsPosibleAgradezco la inmensa generosidad y el inconmensurable valor de Bertha Fries por tender sus manos y demostrarle al país que la reconciliación si es posible.Abro hilo: pic.twitter.com/spmb9uGnHQ — Rodrigo Londoño (@TimoComunes) February 7, 2022

"Jamás nos motivó afectar a la población civil y este tipo de hechos me avergüenzan, porque son actos contrarios a nuestra ética revolucionaria", dijo el jefe del partido Los Comunes.

Tras el encuentro, Timochenko valoró "el inconmensurable valor de Bertha Fries por tender sus manos y demostrarle al país que la reconciliación sí es posible", y lamentó "profundamente" el atentado que, según consideró, "solo trajo dolor injustificable".

Asimismo, repasó las razones que llevaron a las FARC a cometer el atentado: "Se decía que allí se reunía la exministra Marta Lucía Ramírez —actual vicepresidenta y canciller— con paramilitares. No me consta, pero así fuera cierto, no era razón para cometer este crimen", afirmó.

Por último, Londoño se refirió al recrudecimiento de la violencia entre las fuerzas de seguridad y las organizaciones armadas, y la necesidad de buscar caminos de paz para Colombia. "Seguimos dándonos bala con el ELN (Ejército de Liberación Nacional). Si realmente estamos en la construcción de un país nuevo, tenemos que sentarnos con aquellos que están en la ilegalidad", manifestó.