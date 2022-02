Reportan que Ucrania pidió a EE.UU. que despliegue sistemas de misiles THAAD en su territorio

TASS reportó este lunes, citando a una fuente diplomática, que Kiev pidió a EE.UU. desplegar varias divisiones de los sistemas de misiles antibalísticos móviles THAAD cerca de la ciudad de Járkov.

Al ser preguntado durante una rueda de prensa sobre los reportes al respecto, el portavoz del Departamento de Estado de EE.UU., Ned Price, evadió confirmar o negar. "No puedo hablar sobre pasos que no han sido anunciados, que son hipotéticos y pueden no llegar a suceder", declaró.

Por su parte, el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, afirmó que el despliegue de tales armas "sería un paso más hacia la desestabilización de la situación".