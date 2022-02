China llama a la calma y la moderación en medio de reportes del posible despliegue de sistemas THAAD estadounidenses en Ucrania

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Zhao Lijian, comentó este martes los informes de medios rusos según los cuales Kiev habría pedido a Washington desplegar varias divisiones de los sistemas de misiles antibalísticos móviles THAAD cerca de la ciudad de Járkov, en el este de Ucrania.

"China espera que todas las partes mantengan la calma y la moderación y se abstengan de hacer cosas que intensifiquen los conflictos y estimulen las tensiones", dijo el vocero, citado por el portal Hiaqui.

El primer medio en reportar la solicitud de Kiev fue la agencia TASS, que publicó una nota al respeto el lunes. El mismo día, el portavoz del Departamento de Estado de EE.UU., Ned Price, evadió confirmar o negar el reporte. "No puedo hablar sobre pasos que no han sido anunciados, que son hipotéticos y pueden no llegar a suceder", declaró.

Por su parte, el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, afirmó que el despliegue de tales armas "sería un paso más hacia la desestabilización de la situación".