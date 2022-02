El ministro de Defensa de Ucrania asegura que Rusia no tiene grupos de asalto preparados para una invasión

El ministro de Defensa de Ucrania, Alexéi Réznikov, afirmó este lunes que su departamento no observa entre las tropas rusas estacionadas cerca de la frontera ucraniana a ninguna fuerza preparada para una ofensiva.

"Las fuerzas de asalto, desde un punto de vista militar, tienen varias características. Hasta ahora, según los datos de hoy, esos 119.000 [soldados] del componente terrestre y todos lo demás no han formado grupos de ataque en ninguno de los lugares para atacar Ucrania", dijo el ministro en un programa de debate del canal ucraniano ICTV. Agregó que si Moscú quisiera formar a tales grupos, necesitaría "alrededor de un mes" para completar las preparaciones.

Asimismo, Réznikov refutó los asertos de la inteligencia estadounidense sobre supuestos planes de Rusia para orquestar provocaciones y utilizarlas como pretexto para una invasión. En vez de ello, señaló que considera posible "algún intento de desestabilización dentro de Ucrania".

La histeria continúa pese a la postura de Kiev

Las especulaciones sobre una posible invasión rusa de Ucrania se han intensificado en Occidente luego de que en noviembre varios medios publicaran supuestos planes del operativo.

Las propias autoridades ucranianas han descartado repetidamente que haya indicios de una invasión. Así, a finales de enero Réznikov ya pidió no sembrar el pánico, indicando que Rusia no había desplegado ningún grupo de asalto. Previamente, el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Alexéi Danílov, también aseguró que Kiev no ve motivos para hablar de la existencia de preparativos para una ofensiva a gran escala contra el país.

Pese a esas declaraciones, desde Washington continúan sosteniendo que Moscú se prepara para una guerra contra su país vecino. "Ciertamente hemos visto acciones agresivas y el aumento de preparaciones en la frontera", declaró la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, el 25 de enero, ya después de afirmaciones de Réznikov y Danílov. Asimismo, varios medios occidentales vienen publicando reportes de una mayor concentración de las fuerzas rusas cerca de la frontera ucraniana.

Este lunes, la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, calificó tales declaraciones como "histeria" y advirtió: "Esto indica que evidentemente se está preparando una provocación. La cantidad y calidad de esas publicaciones, su preparación previa y su falsedad absolutamente perentoria indican que, al parecer, se está preparando una parte de acciones provocativas".