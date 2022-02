Jugador de la Premier League inglesa se disculpa tras la aparición de un video en el que abusa físicamente de su gato

El futbolista francés Kurt Zouma, que juega en el club inglés West Ham United, pidió disculpas este martes tras la aparición de un video en el que aparece abusando físicamente de su gato.

"Quiero disculparme por mis acciones. No hay excusas para mi comportamiento, lo cual lamento sinceramente", manifestó el defensa de 27 años, citado por Reuters. "Me gustaría asegurarles a todos que nuestros dos gatos están perfectamente bien y saludables. [...] Este comportamiento fue un incidente aislado que no volverá a suceder", agregó.

En tanto, desde el West Ham United condenaron "sin reparos" la situación. "Hemos hablado con Kurt y trataremos el asunto internamente, pero nos gustaría dejar en claro que de ninguna manera aprobamos la crueldad hacia los animales", señaló la institución deportiva.

Video polémico

En las imágenes filmadas el domingo pasado se puede ver al jugador, quien también es embajador de una organización benéfica que protege a felinos maltratados, que patea, abofetea y persigue a su mascota por una habitación. Según una fuente, citada por The Sun, el deportista se "había enfadado con el gato por romper accidentalmente una especie de jarrón y derribar una lámpara del armario de la cocina".

Por su parte, la Real Sociedad para la Prevención de la Crueldad contra los Animales del Reino Unido dijo que se trataba de un video "muy perturbador". "Nunca es aceptable patear, golpear o abofetear a un animal, como castigo o de otra manera", subrayó.

Asimismo, los internautas no tardaron en mostrar su indignación ante la actitud del jugador de la Premier League inglesa. "¿Cómo puede alguien tratar así a su animal por deporte y risas baratas?", se preguntó el periodista Dan Wootton. "Nunca más debería tener un gato", concluyó.

Por otro lado, la Policía local comunicó que no realizará una investigación sobre el caso.