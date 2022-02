Experto sostiene que el enfrentamiento entre Rusia y la OTAN "no se trata de Ucrania" y explica por qué una invasión rusa a Kiev no ocurrirá

La pretendida invasión de tropas rusas a Ucrania no va a ocurrir, ya que "simplemente no tiene sentido", escribió Serguéi Karagánov, presidente del Presídium del Consejo ruso para la Política Exterior y de Defensa, en un artículo titulado 'No se trata de Ucrania'. "Apoderarse de la tierra devastada por su estrato gobernante, antinacional y corrupto, sería uno de los peores escenarios", señaló.

El texto debía publicarse en Financial Times, que no pudo hacerlo debido a "falta de espacio", por lo que apareció este lunes en la revista Russia in Global Affairs (Rusia en los Asuntos Globales, en español). Allí, el también profesor opina que si los militares rusos están desplegados en la región es para "prevenir otro asalto" contra las autoproclamadas repúblicas de Donbass. "Si esto ocurre, el Ejército de Kiev sería destruido y lo que queda del Estado ya fallido probablemente colapsaría", afirmó Karagánov. A su parecer, las fuerzas armadas rusas están movilizadas para "aumentar la presión sobre los titiriteros, más que sobre los títeres".

En cuanto al Artículo 5 de la OTAN —según el cual un ataque armado contra un miembro de la Alianza se considera como un ataque contra todos los miembros y pone en marcha los mecanismos de defensa mutua—, el analista sostuvo que "es completamente vacío". "EE.UU. no lucharía bajo ninguna circunstancia en Europa contra un país nuclear, arriesgando [con provocar] una respuesta devastadora", dijo, al tiempo que hizo hincapié en la colaboración entre China y Rusia, que "mejora en gran medida las capacidades militares y políticas" de ambos Estados.

Karagánov recordó que EE.UU. y la OTAN rechazan las "justas propuestas" que ha formulado Moscú sobre garantías de seguridad, y reiteró: "La confianza podría empezar a restaurarse solo cuando los intereses básicos de Rusia se cumplan".

Indicó que la OTAN "ha degenerado" en una Alianza agresiva, a la que "vemos como un virus peligroso que propaga la belicosidad y prospera en ella". "También es obvio que [la OTAN] podría hacerse más peligrosa, cuanto más cerca llegue a nuestras fronteras", opinó.

Karagánov afirmó que hay varios caminos para la solución del conflicto en Ucrania, como serían "el regreso de ese y otros países similares a una neutralidad permanente", las garantías legales por parte de los países claves de la OTAN de que no van a votar a favor de una nueva expansión del bloque y la implementación de los acuerdos de Minsk.

Sin embargo, "la tarea es más amplia", declaró el experto, consiste en "construir un sistema viable sobre las ruinas del actual" sin recurrir a las armas. En ese contexto, destacó que Rusia "necesita un flanco occidental seguro y amistoso en la competición futura mundial", mientras que "Europa sin Rusia o incluso contra ella ha estado perdiendo rápidamente sus posiciones internacionales".

Si te ha parecido interesante, ¡compártelo con tus amigos!