Organizaciones de izquierda marcharon en Argentina en rechazo al acuerdo con el FMI

Organizaciones políticas, sociales y gremiales se movilizaron este martes en rechazo al acuerdo entre el Gobierno nacional de Alberto Fernández y el Fondo Monetario Internacional (FMI), por la deuda de 44.000 millones de dólares que contrajo la administración de Mauricio Macri en el 2018.

Encabezada por los partidos que integran el Frente de Izquierda Unidad (FIT-U), la marcha tuvo como epicentro la Plaza de Mayo en Buenos Aires, donde los manifestantes realizaron un acto central.

Las fuerzas participantes emitieron un comunicado conjunto que cuestiona el entendimiento entre Argentina y el organismo multilateral de crédito, y en el que sostienen que ese pacto significa "más dependencia, más extractivismo y más pobreza" para el país.

Al pacto del gobierno con el #FMI lo enfrentamos en las calles📣Decimos NO al acuerdo porque trae más dependencia, más extractivismo y más pobreza para nuestro país❌📣¡Las estafas no se pagan! #NoAlAcuerdoConElFMIpic.twitter.com/f5JzuvBqtW — Luciana Echevarría (@LuciEchevarria) February 8, 2022

En diálogo con RT, Melisa Cáceres, dirigente del Movimiento Libres del Sur, señaló que las organizaciones que participaron en la protesta son muchas, y que cuentan como "única herramienta", para repudiar el "supuesto acuerdo", la "movilización popular".

"No tenemos información de lo que se va a acordar. Lo único que sabemos es que se están pagando intereses, no la deuda, que no se investigó como planteamos en primera instancia. Esto no está ocurriendo y las consecuencias del ajuste las pagamos nosotros", afirmó Cáceres.

El pasado 28 de enero, el presidente Fernández, anunció que alcanzó un acuerdo para renegociar la deuda de 44.000 millones de dólares con el FMI, después de meses de especulaciones y tensión económica y política.

El mandatario considera crucial lograr el consenso de todas las fuerzas políticas para acompañar el entendimiento y "sacar adelante al país", aunque, para que ello se concrete, deberá ser aprobado por ley en el Congreso. Se espera que el Parlamento trate el tema a mediados de marzo, cuando comiencen las sesiones ordinarias.