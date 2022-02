VIDEO: Abuela se aferra con todas sus fuerzas a su nieta para evitar que la rapten en la puerta de su casa en Perú

Una niña de un año y medio de edad estuvo a punto de ser raptada por un desconocido de los brazos de su abuela en la puerta de su casa. El hecho, que tuvo lugar el pasado fin de semana en un barrio de la ciudad de Piura (Perú), fue captado por cámaras de seguridad, informan medios locales.

La mujer descansaba en una silla al lado de la puerta principal de su domicilio la noche del sábado y sostenía a su nieta con un brazo. Mientras revisaba su celular, un hombre se acercó sigilosamente a sus espaldas y, de repente, se abalanzó con violencia sobre ella. La víctima cayó al suelo y el delincuente comenzó a forcejear con la intención de arrebatarle a la menor; arrastró a la mujer, pero no logró cumplir con su cometido.

Según el testimonio de la involucrada, quien resultó con hematomas y laceraciones en sus brazos, fueron dos sujetos los pretendían robar a la pequeña, y uno de ellos se encontraba esperando en una motocicleta.

La afectada detalló que esa misma noche presentó la denuncia a la Policía por intento de secuestro, pero en un inicio no se la aceptaron porque no existió ningún robo. No obstante, una vez mostró la evidencia audiovisual las autoridades registraron el caso e iniciaron las investigaciones.

ADVERTENCIA: LAS SIGUIENTES IMÁGENES PUEDEN HERIR SU SENSIBILIDAD