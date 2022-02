"Un mensaje de impunidad enorme": Thelma Fardin estalla contra la suspensión del juicio a Juan Darthés por violación (VIDEO)

La actriz argentina Thelma Fardin criticó con dureza la decisión de la Justicia brasileña de suspender el juicio contra Juan Darthés, acusado de violarla durante una gira cuando era menor de edad, un caso que generó una fuerte conmoción y abrió un amplio debate sobre los abusos sexuales en Argentina. El tribunal ha considerado que el país no tiene jurisdicción para continuar con el proceso, a pesar de que el juicio estaba a dos audiencias de finalizar.

"Un tribunal superior de Brasil decidió volver a cero el juicio que ya estaba prácticamente sobre el final contra Juan Darthés", anunció en un video de casi tres minutos de duración en Instagram.

En 2018, Fardin denunció ante la Fiscalía nicaragüense que nueve años antes, cuando todavía era menor de edad, Darthés la violó en un hotel en Managua, donde ambos se encontraban de una gira con la obra teatral 'Patito feo'. La actriz tenía en aquel momento 16 años y Darthés 45.

El actor negó la acusación, pero terminó huyendo a Brasil, de donde es oriundo, para evitar el escándalo en Argentina. Fardin, por su parte, inició una causa penal en Nicaragua, en donde comenzó el juicio a finales de noviembre. Los tribunales nicaragüenses pidieron la extradición de Darthés, pero estaba protegido por tener ciudadanía brasileña. A cambio, la Justicia del país sudamericano inició un proceso nuevo, asumiendo su competencia en el caso.

En su grabación, Fardin comenta que se trata de un juicio que "costó muchísimo llevar adelante" y que se ha suspendido "no por irregularidades", sino porque un tribunal dice que "no está bien la jurisdicción y que no se puede juzgar" en Brasil.

"Un montón de tecnicismos insoportables. Es injusto que una víctima tenga que saber de tantos tecnicismos, pero el mensaje hoy es la impunidad", afirma.

A este respecto, Fernando Burlando, abogado del actor, explicó a la prensa argentina que la decisión responde a un pedido de la defensa del denunciado. "Esto es un pedido de la defensa de Juan, que se hizo antes de arrancar el juicio", comentó

"Nosotros queremos que se haga el juicio, pero que se haga bien. No podemos permitir que un juez que no es competente lleve adelante un juicio sabiendo que la decisión, sea buena o mala, el día de mañana puede ser modificada", matizó.

"¿Todo lo que hice fue para nada?"

En la grabación, la actriz recuerda cuando viajó a Nicaragua para presentar la denuncia. "Dijeron que había que juzgarlo, pero este tipo se profugó a Brasil donde el país decidió que tenía jurisdicción para juzgarlo", subraya.

"La Justicia me escuchó a mí, escuchó a un montón de testigos. El haberme escuchado a mí significa un nivel de revictimización violento. ¿Todo lo que hice entonces fue para nada? ¿Para que hoy tres tipos digan: 'no, no hay jurisdicción'?", pregunta.

La actriz considera que el mensaje que se está dando "es un escándalo, un mensaje de impunidad enorme".

"Si en un caso como el mío pasa esto, ¿qué queda para el resto de las mujeres que deciden ir a la Justicia?", cuestiona Fardin, que explica que en su juicio colaboraran tres ministerios públicos fiscales de tres países diferentes, cooperación internacional, movimientos de mujeres y "un sinfín de herramientas" para tratar de llegar a la Justicia.

"Nos piden que vayamos a la Justicia y dice esta barbaridad. Es una aberración", denuncia.

"Pero este no es el final. Nos queda la Corte Suprema que ya tiene antecedentes en los que dice que son juzgables este tipo de delitos en la Justicia federal y si nos dicen que no se puede ir a la Justicia federal iremos a la Justicia local. Pero vamos a seguir insistiendo en que la Justicia escuche. No se termina acá. Estoy cansada, pero no estoy vencida", concluye.