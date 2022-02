Muere Betty Davis, reina de funk y exesposa de Miles Davis

La cantante estadounidense de música funk y soul, Betty Davis, falleció este miércoles a los 77 años, confirmó su amiga Danielle Maggio a Rolling Stone. Amie Downs, directora de comunicaciones del condado Allegheny (Pensilvania), donde la estrella vivía, señaló que la artista murió por causas naturales.

Betty Davis fue conocida por canciones como 'Get Ready for Betty', 'It’s My Life' y 'If I’m in Luck I Might Get Picked Up', entre otras.

En 1968, la cantante se casó con el trompetista y compositor estadounidense de jazz Miles Davis, convirtiéndose en su segunda esposa. Sin embargo, su matrimonio duró solo un año.