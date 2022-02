Reportan la causa de la muerte del comediante Bob Saget, estrella de la serie 'Full House'

La causa de la muerte del actor y comediante Bob Saget ha sido revelada. La estrella de 'Full House' ('Tres por tres' en América Latina y 'Padres forzosos', en España) habría fallecido por una hemorragia cerebral, producto de un golpe que recibió en la parte posterior de la cabeza, dijeron fuentes a TMZ este miércoles.

Según el medio, Saget se golpeó la cabeza el 9 de enero, después de registrarse en el hotel Ritz Carlton de Orlando. Tras su deceso, se le encontró un hematoma en la parte posterior de la cabeza, sin embargo, todavía no está claro con qué objeto se produjo el golpe mortal. Asimismo, las autoridades revelaron que el actor no era consciente del alcance de su lesión antes de irse a dormir, y que nunca se despertó.

El comediante fue nominado a los Premios Grammy por el Mejor Álbum de Comedia en el 2014 por su obra 'That's What I'm Talking About' ('De eso estoy hablando'). En el 2016, participó en la secuela de 'Full House', llamada 'Fuller House', transmitida por Netflix. La prolongación de la famosa serie duró hasta el 2020.