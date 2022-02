El canciller de Hungría afirma que su país no aceptará fuerzas adicionales de la OTAN

El ministro de Asuntos Exteriores de Hungría, Péter Szijjarto, afirmó este miércoles que Budapest no aceptará tropas adicionales de la OTAN en el contexto de maniobras por la crisis ucraniana.

"No lo hemos aceptado y no lo aceptaremos porque ya tenemos tropas de la OTAN en el territorio del país, que son el Ejército húngaro y las Fuerzas Armadas húngaras, que están en la forma adecuada para garantizar la seguridad del país. Así que no necesitamos tropas adicionales en el territorio de Hungría", dijo el canciller a Euronews. Asimismo, advirtió contra una mayor degradación de las relaciones entre Rusia y Occidente.

"Pedimos, exhortamos a la comunidad internacional a hacer todo lo posible para evitar que vuelva la Guerra Fría, evitar incluso que vuelva la psique de la Guerra Fría, porque de la historia hemos aprendido, lamentablemente de manera muy muy clara, que siempre que hay un conflicto Este-Oeste los países de Europa Central pierden, y nosotros ya no queremos ser los perdedores", señaló Szijjarto.