López Obrador, sobre la "pausa" con España: "No hablé de ruptura, sino de serenar la relación"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se refirió la mañana este jueves en rueda de prensa a la propuesta que lanzó ayer sobre la necesidad de hacer una "pausa" en los vínculos de su país con España. Sin embargo, matizó que no se trata de una "ruptura, sino de serenar la relación".

El mandatario mexicano sostuvo que si bien en su Gobierno son "respetuosos con España" y tienen "relaciones íntimas con el pueblo" español, en los últimos tiempos denunció "abusos" por parte de las empresas de ese país europeo, que habrían sido respaldados por el poder político en México.

"En los últimos tiempos, durante el periodo liberal, empresas españolas apoyadas por el poder político, tanto de España como de México, abusaron de nuestro país y de nuestro pueblo", apuntó López Obrador.

El mandatario consideró que en esos años, España veía a México "como tierra de conquista", especialmente porque en cada sexenio, "había una empresa favorita" de capital español que hacía tratos con el Gobierno de turno en el país latinoamericano.

Por ese motivo, el presidente mexicano defendió su propuesta de hacer una "pausa" en las relaciones: "Que ya no se esté pensando que se va a saquear México impunemente, ya eso pasó (...) Vamos a entrar en una etapa nueva despacio", alegó.

Para López Obrador, desde España "deberían ofrecer hasta disculpas" a México, pero mientras ese pronunciamiento no llegue, apostó porque se ralentice el relacionamiento. No obstante, insistió en que ese proceso no supone una ruptura.

"Como llevó bastante tiempo el saqueo, todo lo que fue el periodo neoliberal, 36 años, pues no alcanzan a internalizar que esto ya es distinto", explicó el mandatario mexicano, ante la reacción de "sorpresa" expresada ayer por el canciller español, José Manuel Albares.

En ese sentido, adelantó que avisarán con frecuencia a las empresas de que las lógicas ante el Gobierno mexicano han cambiado. "Ya no es el tiempo en que venían y no hacían ningún trámite y se les ponían los funcionarios públicos de tapete. Ya no es así, ya no se acepta la corrupción", dijo.

El mercado eléctrico en manos privadas

López Obrador comenzó su alocución hablando de cómo la reforma energética dio preferencia a las empresas particulares, sobre todo extranjeras, sobre las públicas. "Es injusto que reciban subsidios para que ellos obtengan energía barata mientas los consumidores tengan que pagar más por la energía eléctrica", ha señalado, al igual que "que se utilice dinero del presupuesto público para favorecer a particulares".

Ha opinado que el objetivo de la reforma era "que el mercado eléctrico lo manejara solo el sector privado", sin intervención del público, lo que se encuentra detrás el despido de los trabajadores de la compañía eléctrica del centro, en un plan "que venía de tiempo atrás".

Criticó también que con la política neoliberal las 60 hidroeléctricas públicas que había en el país se privatizaron o se abandonaron para favorecer a las compañías privadas: "Esto produjo desequilibrios y mucha corrupción, mucha", ha agregado.

Empresas españolas en el ojo de las críticas

A partir de ese momento, López Obrador ha comenzado a desgranar algunas de las empresas españolas que considera que han sido favorecidas durante las únicas décadas. "Iberdrola fue tratada con privilegios que nos afectaron", ha comenzado narrando, y ha desvelado que "cuando vino el presidente del Consejo de esta empresa y hablamos él, no entendiendo que ya son otros tiempos, me insistía de que todo lo que hacían era legal". A este respecto ha sostenido que "llevaron a la práctica una política caracterizada por el influentismo, de manera que la secretaria de Energía [del Gobierno de México] pasó a ser directiva de esta empresa".

A continuación el mandatario ha hecho referencia a que el presidente Calderón, cuando terminó su mandato, "fue a trabajar al consejo de administración de Iberdrola", lo que a su entender "significó que Iberdrola se convirtió en una especie de monopolio en México y recibieron trato de privilegio".

"Nos han ofendido a los mexicanos, porque no solo es el que trabajen los altos funcionarios con estas empresas, sino lo que nos cuesta este tipo de relación", ha dicho López Obrador en referencia a "subsidios, dinero del presupuesto que es de todos los mexicanos, que en vez de usarse para sacar de la pobreza al pueblo se usaba para favorecer a estas empresas".

El presidente tubo también palabras para otra empresa española Repsol: "Solo el análisis de cuánto se llevaron los de Repsol de México en el gobierno de Calderón, del presupuesto público, haría comprender que fue un abuso".

Igualmente señaló a OHL, "la empresa favorita en el sexenio pasado", también española, que describió como "todo el influyentismo en el manejo del turismo, hasta lo más alto del poder de España y de México".

Por último, López Obrador ha afirmado que no cree que este tipo de declaraciones afecte a las inversiones en México de España, que es el segundo inversor internacional en el país.