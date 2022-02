López Obrador le trasladó a John Kerry que con la reforma eléctrica "no se afecta" el T-MEC

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, transmitió al enviado especial del Gobierno de Joe Biden en materia de cambio climático, John Kerry, que la reforma eléctrica que está planteando el Gobierno mexicano no afectará "en nada" al acuerdo comercial T-MEC (firmado entre México, EE.UU. y Canadá).

"No se afecta en nada el tratado", dijo López Obrador en su conferencia matutina de este miércoles, un día después de su encuentro con Kerry en Ciudad de México.

Me reuní con John Kerry, enviado presidencial especial de Estados Unidos para el Clima, y como siempre hablamos con franqueza y respeto. pic.twitter.com/2jBmkEJNMG — Andrés Manuel (@lopezobrador_) February 9, 2022

"El tratado no tiene nada que ver con la corrupción y eso fue lo que le dijimos al señor Kerry", señaló. "No nos vamos a pelear con el Gobierno de EE.UU., pero no aceptamos la corrupción. Y ya le expliqué cómo recibí el gobierno y cómo los que mandaban, los que se sentían los dueños de México, saquearon impunemente e hicieron jugosos negocios al amparo del poder público y eso ya no se podía permitir a nadie", añadió.

Kerry viajó el martes a México para hablar sobre cooperación en materia de transición energética. Tras el encuentro, el enviado especial de EE.UU. y López Obrador acordaron crear un grupo de trabajo para impulsar las energías renovables durante los próximos tres años.

El grupo de trabajo abordará cinco ejes principales:

El impulso a las energías renovables, incluyendo las cadenas de suministro de energía solar y eólica. La disminución de emisiones de gas metano. El fortalecimiento de programas regionales de reforestación. La electrificación de medios de transporte. Cumplir con los compromisos asumidos en el mecanismo bilateral conocido como las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) de cada país.

Por otro lado, López Obrador mencionó que durante el encuentro con Kerry también se habló sobre las importaciones de gas natural que realiza México desde EE.UU.

Según explicó el mandatario mexicano, le trasladó a Kerry que los gobiernos anteriores contrataron gas a sobreprecio para alimentar 12 termoeléctricas, de las cuales, no se construyó una sola planta pero sí se siguió pagando por el combustible.

"Se tiene que pagar el gas contratado, a tal grado, que tenemos el doble del gas que Mexico necesita", refirió López Obrador.