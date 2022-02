Renuncia al trabajo para dedicarse a un negocio secundario en eBay y llega a conseguir 141 millones de dólares en ventas (y ofrece recetas del éxito)

Tori Gerbig, una madre estadounidense de 35 años, reveló este martes en un artículo para CNBC cómo decidió renunciar a su trabajo principal en el sector de los seguros y dedicarse a su negocio secundario en eBay.

"Tenía 24 años y me encantaba navegar por Internet en busca de ropa que estuviera de moda y fuera asequible. Por desgracia, entonces no había demasiadas opciones. Eso fue lo que me dio la idea de empezar un negocio paralelo de venta de ropa de mujer en eBay", explicó al contar cómo lanzó en 2011 su proyecto: Pink Lily.

Al principio, dijo, Pink Lily era solo un pasatiempo divertido y ella no podía imaginar que 10 años después estaría dedicada junto con su marido a gerenciar el proyecto a tiempo completo. Además, detalló que en 2021 su negocio generó 141 millones de dólares en ventas brutas y ahora su audiencia en las redes sociales ha crecido hasta unos 3,6 millones de seguidores.

¿Cómo inició el negocio?

Para poner en marcha su tienda de eBay, Gerbig y su esposo hicieron una inversión inicial de unos 300 dólares, que destinaron a comprar ropa y accesorios en un sitio web de venta al por mayor. "Como no estaba familiarizada con las estrategias de precios, fijé el precio de los artículos en lo que yo pagaría como cliente", apuntó la empresaria. Detalló que durante los primeros años los beneficios variaron, pero normalmente ganaban entre 300 y 1.000 dólares al mes.

Pero ya para el 2013 tenía clientes fieles que impulsaban una creciente demanda de sus productos. "Al final del año habíamos ahorrado unos 20.000 dólares de nuestros beneficios, que utilizamos para lanzar el sitio web oficial de Pink Lily. Fue entonces cuando el negocio empezó realmente a florecer", dijo. "Después de tres años de llevar adelante Pink Lily como un asunto secundario, dejé mi trabajo en el sector de los seguros para dedicarme al negocio a tiempo completo", agregó.

Gerbig reveló que en 2019, tras alcanzar un total de 70 millones de dólares en ventas, su empresa recibió una inversión de participación minoritaria para "apoyar el rápido crecimiento del negocio". En la actualidad, su sitio web vende más de 11.000 productos cada día, además de contar con una tienda física. Según la empresaria, con 250 trabajadores a tiempo completo, su compañía es uno de los mayores empleadores de la ciudad de Bowling Green (Kentucky).

'Recetas' de Gerbig para tener un negocio exitoso

De acuerdo con Gerbig, para lanzar un negocio exitoso es necesario:

Encontrar una carencia en el mercado ya existente . "Cuando empecé mi negocio paralelo, vi una necesidad insatisfecha de mujeres amantes de la moda que querían encontrar un vestido por 50 dólares o menos", explicó.

. "Cuando empecé mi negocio paralelo, vi una necesidad insatisfecha de mujeres amantes de la moda que querían encontrar un vestido por 50 dólares o menos", explicó. Reinvertir todos o la mayoría de los primeros beneficios en el negocio. "Trabajábamos hasta 60 horas a la semana, vivíamos frugalmente y reinvertíamos el dinero que ganábamos en el crecimiento de Pink Lily", añadió.

en el negocio. "Trabajábamos hasta 60 horas a la semana, vivíamos frugalmente y reinvertíamos el dinero que ganábamos en el crecimiento de Pink Lily", añadió. Descubrir formas "divertidas y únicas" de involucrar a los seguidores en las redes sociales , lo que "ayudará a que los compradores se sientan como parte de la familia".

, lo que "ayudará a que los compradores se sientan como parte de la familia". Capacitar a los clientes fieles para que sean embajadores de la marca . Esa estrategia de 'marketing' generó para su empresa unos 7,5 millones de dólares en ventas en 2021.

. Esa estrategia de 'marketing' generó para su empresa unos 7,5 millones de dólares en ventas en 2021. Encontrar un nicho o una línea de productos que pueda poseer en exclusiva como empresa. "De este modo, acabamos teniendo colecciones selectas que sólo se pueden encontrar en Pink Lily", concluyó.

