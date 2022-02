Un jugador de la NFL afirma que le gustaría tener una cena con Adolf Hitler, lo llama "genio militar", y luego se disculpa

El tackle defensivo de los Washington Commanders, Jonathan Allen, se disculpó este miércoles por sus comentarios en redes sociales, donde escribió que Adolf Hitler era una de las tres personas vivas o muertas con las que le gustaría cenar.

Allen había pedido a sus seguidores en Twitter que le preguntaran cualquier cosa, así que uno de ellos preguntó sobre tres personas, vivas o muertas, con las que le gustaría tener una cena. El deportista respondió enumerando a su abuelo, a Adolf Hitler y a la estrella del pop Michael Jackson.

El mismo usuario le preguntó por qué había elegido a Hitler, a lo que Allen comentó: "Es un genio militar y me encantan las tácticas militares, pero sinceramente me gustaría preguntarle por qué hizo lo que hizo. También asumo que las personas que he elegido tienen que responder honestamente a todas mis preguntas".

La publicación fue eliminada tras la lluvia de críticas de miles de internautas indignados. Posteriormente, el jugador de la NFL ofreció disculpas: "Temprano tuiteé algo que probablemente hirió a la gente y me disculpo por lo que dije. No expresé bien lo que quería decir y me doy cuenta de que fue una tontería".