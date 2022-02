Enjuician a un oficial británico que grabó a escondidas su relación sexual con una colega y subió sin permiso las imágenes a Snapchat por "presumir"

Un oficial de la Marina Real británica está siendo juzgado por un consejo de guerra en Reino Unido por filmarse mientras tenía relaciones sexuales con una colega y compartir sin su consentimiento la grabación en la Red. El caso fue expuesto este jueves ante el Tribunal Militar de Bulford, en el suroeste de Inglaterra, informó el diario Daily Mail.

De acuerdo con las acusaciones, el subteniente Scott Ewing registró con su teléfono móvil 11 segundos de video del momento íntimo con una oficial, sin que ella lo notara, y lo publicó en un grupo de la aplicación de mensajería Snapchat integrado por hombres. El hecho ocurrió en una base de entrenamiento de la Marina en Dartmouth, donde vivía Ewing, luego de que ambos se conocieran en persona en un bar cercano. La pareja había tenido contacto previo y coqueteado solo a través de redes sociales.

La mujer involucrada, cuyo nombre no fue revelado, se enteró de la existencia del material audiovisual poco más de dos semanas después, a través de un amigo y de uno de los hombres del grupo que había visto el video. Según le contaron, en la filmación no se apreciaba su rostro y se veía a Ewing voltear hacia la cámara, sonreír y hacer el gesto de 'OK' con los dedos.

La militar evitó comentar el asunto con Ewing e informó directamente a las autoridades de la Marina Real, argumentando que el subteniente había "violado masivamente" su confianza al filmarla sin permiso y a escondidas. El hombre fue arrestado y acusado de voyerismo, conducta vergonzosa y distribución de imágenes íntimas sin consentimiento.

Ewing negó todos los cargos, pero admitió ante el tribunal haber grabado las imágenes, asegurando que lo hizo con el consentimiento verbal de la oficial. Asimismo, les dijo a las autoridades que lo interrogaron que también recibió el visto bueno para subir el clip a Snapchat y que lo había hecho por "presumir". El juicio en su contra continúa.