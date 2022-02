Un estudiante de 20 años experto en genealogía ayuda a resolver el caso de una niña violada y asesinada en EE.UU. en 1964

Durante décadas, más de 230 investigadores participaron en la investigación del caso y el nombre del autor del crimen no apareció hasta 2020.

Un caso que permaneció 57 años sin resolver, que involucraba la agresión sexual y la muerte de una niña de 9 años de EE.UU., se cerró tras la identificación de su perpetrador gracias a muestras de ADN y la ayuda de un estudiante universitario de 20 años y experto en genealogía.

"Marise Ann Chiverella fue violada y asesinada el 18 de marzo de 1964. Esta investigación ha sido revisada anualmente y desde 2007 el perfil de ADN del asesino ha sido comparado mensualmente con todas las entradas en la base de datos", explicó este martes la Policía de Pensilvania en un comunicado.

El homicida finalmente fue reconocido como James Paul Forte, un cantinero con antecedentes de agresión sexual, que murió por causas naturales en 1980 cuando tenía 38 años.

Desde 1964, más de 230 miembros del departamento policial participaron en la investigación del caso. Sin embargo, el nombre de Forte no apareció hasta 2020, cuando la tecnología de ADN mostró una conexión familiar lejana.

"La tarea más difícil a la que me he enfrentado"

En su identificación fue importante la cooperación voluntaria de Eric Schubert, estudiante universitario de historia y experto en genealogía genética, quien ayudó a las autoridades a reducir su lista de sospechosos mediante la creación de un extenso árbol genealógico.

"La investigación que se llevó a cabo en todo este trabajo fue probablemente la tarea de genealogía más difícil a la que me he enfrentado”, manifestó Schubert en una conferencia de prensa citada por New York Post.

El mes pasado, la Policía estatal desenterró el cadáver del asesino y encontró que su ADN coincidía con la información genética que quedaba del abrigo de la víctima.

La niña de 9 años fue secuestrada por Forte mientras caminaba a la escuela en el pueblo minero de Hazleton. Su cuerpo fue encontrado ese mismo día en un pozo de carbón residual.

Según el investigador principal, Mark Baron, es el caso con más tiempo sin resolver que se ha aclarado mediante la genealogía genética en Pensilvania y el cuarto más antiguo del país.

