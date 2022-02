Bloqueos de carretera al norte de Chile tensan la situación fronteriza tras la muerte de un camionero en un confuso incidente en Antofagasta

La muerte de un conductor de camiones, en un confuso incidente registrado el jueves en la región de Antofagasta, ha agudizado la delicada situación en el norte de Chile, ya que el gremio de conductores protestó con un fuerte bloqueo de carreteras e intenta atribuir la responsabilidad del hecho la población migrante.

No obstante, las autoridades regionales y locales han dicho que la muerte de Bairon Castillo se produjo durante un incidente confuso y han responsabilizado del hecho a la administración de Sebastián Piñera —quien se encuentra de vacaciones—, por mantener "un desgobierno" en esa parte del país.

"Un joven camionero que ha perdido la vida en un confuso incidente con migrantes. Nosotros lo dijimos, nosotros lo advertimos, tenemos un desgobierno que no da garantías de un proceso migratorio seguro", señaló el gobernador de Antofagasta, Ricardo Díaz.

Camioneros copan accesos a Antofagasta en manifestiones por crimen de chofer. Protestas se extiende a regiones pic.twitter.com/tp61lRqD1R — Confederación Nacional Dueños De Camiones De Chile (@CNDCCHILE) February 11, 2022

El gobernador pidió establecer "controles de ingreso" para regularizar la situación migratoria en la región, mientras crecen las tensiones en esa zona. Según algunos videos que empiezan a circular en redes sociales, hay agresiones xenófobas como ya ha ocurrido en otras oportunidades contra el colectivo de personas migrantes.

De hecho, en los últimos meses, el rechazo de una parte de la población local a las personas que llegan de otros países ha dado pie a manifestaciones racistas y ataques contra las personas migrantes en situación de vulnerabilidad, una cuestión que ha sido repudiada por la comunidad internacional.

El caso más reciente contra los migrantes se produjo a finales de enero cuando residentes de Iquique, entre consignas xenófobas y banderas negras y de Chile, atacaron y destruyeron un campamento de venezolanos situado en una transitada avenida. Al día siguiente, realizaron un paro regional y un bloqueo a la ciudad.

Por ahora, además del fuerte bloqueo de carreteras, también hay un llamado a realizar un "paro nacional". En medio de esto, el ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado, dijo que viajará a la zona y que se afina un plan de seguridad policial para contar con las garantías para atender la situación.

Duele la muerte del joven padre y transportista Bairon Castillo. El responsable es el DESGOBIERNO de Sebastián Piñera. Antofagasta necesita orden y seguridad en sus carreteras AHORA. Mañana me reuniré con dirigentes camineros. Mi total apoyo al gremio pic.twitter.com/HHRmZlLCrK — Ricardo Díaz. Gobernador #Antofagasta (@RicardoDiazC) February 11, 2022

Entretanto, el gobernador de Antofagasta consideró que el conflicto en el norte de Chile "puede seguir escalando" y alertó que no se puede esperar a que ocurran hechos similares. Por ese motivo, instó a Piñera a aplicar medidas integrales para regular la migración, así como desplegar mayor presencia de la fuerza pública en las carreteras para asegurar el libre tránsito.

"Si es necesario, hacer un Estado de Emergencia", propuso el gobernador, quien aseguró que la seguridad vial se ha visto afectada por la presencia de personas que intentan ingresar de manera irregular al país.

Cancelación de vuelos debido a los bloqueos

En medio de las tensiones, el Aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago informó que varias aerolíneas que viajan a Iquique han decidido cancelar sus vuelos, debido a las dificultades que se registran en la región fronteriza.

Atención! Recomendamos a nuestros pasajeros que viajan a Iquique chequear el estado de su vuelo antes de concurrir al aeropuerto, debido a cancelaciones informadas por las aerolíneas debido a bloqueos en los accesos del aeropuerto Diego Aracena. — Aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago 🇨🇱 (@NuevoPudahuel) February 11, 2022

Por ese motivo, se recomendó a los pasajeros que tomaran previsiones y chequearan el estado de sus vuelos antes de trasladarse al aeropuerto de la capital chilena, pues los accesos a la terminal aérea Diego Aracena, en Iquique, se mantenían bloqueados.

#AtenciónPasajeros: Informamos que algunos de nuestros vuelos de hoy desde y hacia Iquique se verán afectados debido a huelga local. Recomendamos ver estado de tu vuelo en https://t.co/SRSGRO3NLB sección Mis Viajes, para conocer cómo puedes reprogramarlo. pic.twitter.com/PU26DzYAFm — LATAM Chile (@LATAM_CHI) February 11, 2022

Por su parte, la aerolínea Latam también canceló sus vuelos desde y hacia Iquique, e informó que los pasajeros de este 11 de febrero "podrán optar al cambio de fecha sin multa y sin diferencia tarifaria, o a la devolución de su pasaje".

"En alerta activa"

Por su parte, la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile (CNDC) emitió un comunicado en el que rechazan la muerte de Castillo y se declaran "en alerta activa", mientras advierte que no tolerarán "ningún nuevo episodio de violencia que afecte la seguridad y la vida" de los conductores.

El gremio señala que presentarán dos querellas, una contra los presuntos responsables de la muerte de Castillo, y otra dirigida a la concesionaria que administra la carretera "por no disponer las condiciones de seguridad para los usuarios".

COMUNICADO OFICIAL pic.twitter.com/cuhTBAOLEF — Confederación Nacional Dueños De Camiones De Chile (@CNDCCHILE) February 11, 2022

En la misiva también piden a las autoridades y a Carabineros reforzar los patrullajes en las carreteras para "prevenir nuevos crímenes y delitos, en particular en las rutas 1 Antofagasta - Iquique, 5 Norte en toda su extensión, y en las transversales y locales".

"Hay varias versiones, aún no hay nada claro"

Mientras las autoridades aún buscan esclarecer la confusa situación en la que falleció Castillo y la madre del conductor clama por justicia, el alcalde de Antofagasta, Jonathan Velásquez, comentó en una entrevista televisada a Chilevisión, que de momento "hay varias versiones" sobre el incidente.

Alcalde de Antofagasta sobre muerte de camionero encontrado bajo paso nivel: “Hay muchas versiones. El final de esto es trágico”. EN VIVO 📺 #T13Central » https://t.co/E1tvIn6RLspic.twitter.com/s3EQdH66bB — T13 (@T13) February 11, 2022

"Hay varias versiones, aún no hay nada claro. Yo, como primera autoridad comunal, he recibido bastante versiones, de que le lanzaron una piedra, de que le pidieron que los llevaran, de que fue un intento de asalto. Hay muchas versiones, pero a mí lo que me importa es el final de esto, que es trágico", dijo Velásquez, tras calificar el suceso como "la punta del icerberg" de una situación a la que el gobierno de Piñera no le ha "tomado el peso".

#Camionero | Hasta el momento son tres los detenidos por la muerte del camionero Bairon Castillo en #Antofagasta. Se trata de venezolanos en situación irregular en el país que habrían sostenido un altercado con la víctima.Más información: https://t.co/SOps1H5oXapic.twitter.com/Dc3oHNfZ3F — Diario Antofagasta (@diarioafta) February 11, 2022

Según el medio La Tercera, el general Gonzalo Castro, jefe de la Zona Antofagasta, declaró con base en "información preliminar", que el suceso ocurrió cuando "un grupo de transportistas" sostuvo "una confrontación" con peatones que circulaban por el lugar, que "aparentemente se trataría de un grupo de inmigrantes".

Después del altercado, y por razones que aún se investigan, la víctima mortal habría caído desde un puente ubicado en la Ruta 1, que comunica con la ciudad de Mejillones.

"Según las declaraciones de testigos", añadió Castro, en la caída de Castillo "habrían tenido una participación directa" un par de ciudadanos extranjeros en situación irregular, que fueron atados a la fuerza por los propios camioneros.

Horas más tarde, Carabineros detuvo en la comuna de Mejillones a un tercer implicado, que debido a las investigaciones que adelantan las autoridades, habría participado en el confuso hecho que aún está por esclarecerse.