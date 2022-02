Las autoridades venezolanas incautan una tonelada de cocaína en un estado fronterizo con Colombia

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela incautó en el estado Apure, fronterizo con Colombia, 1.200 kilos de cocaína y 800 kilos de marihuana en 16 campamentos de organizaciones criminales que fueron desmantelados en días recientes.

El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, informó además que nueve integrantes de grupos criminales colombianos fueron neutralizados durante la 'Operación Escudo Bolivariano 2022 Vuelvan Caras', desplegada principalmente en los estados venezolanos de Apure, Amazonas, Sucre, Bolívar y Zulia.

Las acciones son ejecutadas por el Comando Estratégico Operacional (CEO), perteneciente a la FANB, y se centran en los municipios apureños Páez, El Amparo, La Victoria y Rómulo Gallegos, lo que se traduce en unos 25.000 kilómetros cuadrados de territorio, con la finalidad de "contener y expulsar" a los 'Terroristas Armados Narcotraficantes Colombianos', denominados como 'Tancol' por las autoridades venezolanas.

"Ni una sola baja" en la FANB

En estas operaciones, iniciadas a principios de año, el ministro recalcó que "se neutralizaron a nueve terroristas" en el estado Apure, mientras que 56 personas fueron puestas a la orden del Ministerio Público.

No obstante, Padrino resaltó que hasta la fecha no se ha registrado "ni una sola baja" en la fuerza militar venezolana.

El también vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz dijo que debido a la "presión" de los miembros del CEO, las organizaciones criminales colombianas "han ido abandonado" las áreas de Apure donde se encontraban.

Laboratorios de procesamiento de drogas

De acuerdo al ministro, el objetivo de esos grupos era "instalar un centro de procesamiento de droga" en los campamentos de los 'Tancol', donde se hallaron los 1.200 kilos de cocaína y 800 kilos de marihuana.

Además, fueron encontrados elementos y objetos usados para el procesamiento de sustancias ilícitas, como combustible, acetona, soda cáustica, hornos y tambores para almacenamiento.

Envases de acetona incautados en laboratorios improvisados TANCOL en el estado Apure. pic.twitter.com/zEpTfwnqbS — GJ. Domingo Hernández Lárez (@dhernandezlarez) February 11, 2022

Hasta ahora, indicó Padrino López, todas las operaciones realizadas "han tenido un acento en Apure". Desde el año pasado se incrementó la presencia de la Fuerza Armada en ese estado fronterizo, especialmente porque entre marzo y abril de 2021, se registraran varios combates entre el Ejército venezolano y grupos irregulares colombianos, que dejaron bajas de ambos lados.

16 campamentos de los 'Tancol'

El titular de Defensa de Venezuela afirmó que durante las acciones militares han sido desmanteladas 16 instalaciones improvisadas o "cambuches" utilizados por los grupos criminales para "fines logísticos", de procesamiento de drogas y de retención de secuestrados.

La FANB sigue el escudriñamiento y rastreo para expulsar del Territorio Nacional a los TANCOL quienes tras fachadas subrepticias se esconden en la sabana intrincada para montar laboratorios móviles de procesamiento de cocaína traída de Colombia. pic.twitter.com/MwzUqgikxx — GJ. Domingo Hernández Lárez (@dhernandezlarez) February 11, 2022

En ellos se incautaron vehículos, material de uso castrense, artefactos explosivos de la industria militar colombiana y cilindros de gas hechos en el país vecino. Del mismo modo, han sido decomisadas tres aeronaves, equipos de comunicaciones, teléfonos, redes, maquinaria pesada, 3.600 municiones y armas de distinto calibre como fusiles AK-47, AR-15 y Galil, de fabricación israelí, de los cuales se hallaron 53 abandonados.

De acuerdo al ministro Padrino López, esos elementos son llevados a Venezuela a través del río Arauca, que es la frontera natural de ambos países.

La FANB en misiones de soberanía escudriña todo el territorio apureño para desactivar cantidades exorbitantes de explosivos improvisados y trampas TANCOL usadas en nuestro Territorio Nacional para aterrorizar a la población, y cercar sus laboratorios improvisados. pic.twitter.com/0wtOLZhokx — GJ. Domingo Hernández Lárez (@dhernandezlarez) February 11, 2022

"Vamos a mantener la ofensiva y el esfuerzo para que retorne la vida normal de pueblo en Apure", aseveró.

La "proyección" del conflicto colombiano

En su intervención, el jefe de la cartera consideró que la presencia de esos grupos en la zona fronteriza es la evidencia de "cómo ese conflicto en Colombia pretende proyectarse de distintas maneras" en territorio venezolano.

En ese sentido, lamentó la recurrente estrategia del Gobierno del presidente Iván Duque de señalar a Venezuela como responsable del conflicto interno colombiano.

"No hay cosa que pase en Colombia que no se señale a Venezuela como responsable. Se cae un alfiler en Colombia y el Gobierno, la 'dictadura' de Nicolás Maduro es el responsable de todos los atentados, del terrorismo. Es tedioso y reiterativo porque no hay argumentación ni pruebas", lamentó.

Por ese motivo, instó a reflexionar sobre las razones que están detrás del aumento de la violencia en el estado colombiano del Arauca, a pesar del despliegue de fuerzas militares anunciado por Bogotá. Recientemente, en varios municipios de esa entidad fronteriza con Venezuela, fueron asesinadas por lo menos 24 personas y cientos de familias han sido desplazadas de sus comunidades.

"¿Cómo explica, Duque, al pueblo de Venezuela y al de Colombia, todo eso que está ocurriendo?", se preguntó Padrino López, quien expresó su pesar por el "ambiente de terror y desesperación" que, a su juicio, ha se ha desatado la "oligarquía" del país vecino, en víspera de las próximas elecciones.

"Nos da mucha tristeza porque la víctima es el pueblo colombiano", puntualizó.