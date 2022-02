Tensiones en torno a Ucrania y garantías de seguridad: de qué hablaron los ministros de Defensa ruso y británico durante su reunión en Moscú

Serguéi Shoigú remarcó que el aumento de la tensión en torno a Ucrania "ni de lejos" es culpa de Moscú, mientras que Ben Wallace declaró que cuando Rusia dice que no va a invadir Ucrania "lo tomaremos en serio, pero miraremos las acciones que lo acompañan".

El ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, exigió este viernes durante una reunión en Moscú con su homólogo británico, Ben Wallace, una explicación sobre la presencia de fuerzas especiales del Reino Unido en Ucrania.

"Por nuestra parte, también nos gustaría ofrecer una contribución a reducir esta tensión y a dejar de llenar a Ucrania con armas. Viene de todos lados, se está haciendo públicamente, de una manera reveladora", señaló el jefe de la Defensa rusa. "No está del todo claro para qué se hace esto. También nos gustaría entender por qué el Reino Unido envió sus fuerzas especiales a Ucrania y cuánto tiempo permanecerán allí", agregó.

Shoigú manifestó también que la situación político-militar en el continente europeo se ha "intensificado significativamente" debido a la "escalada de tensión en torno a Ucrania y la presencia militar de la OTAN cerca de las fronteras rusas, lo que requiere la adopción de medidas urgentes para garantizar la seguridad de Rusia".

En esta línea, el ministro remarcó que el aumento de la tensión en la región no es "ni de lejos" culpa de Moscú. "La situación político-militar en Europa es cada vez más tensa. Y esto ni de lejos es culpa nuestra. No entendemos del todo y no siempre entendemos las causas de esta tensión. Pero aun así vemos que aumenta", declaró.

Asimismo, Shoigú se enfocó en la "falta de respuestas a las demandas de seguridad clave de Rusia" por parte de Estados Unidos y la OTAN, entre las que mencionó la no expansión de la OTAN hacia el este, el no despliegue de armas de ataque cerca de las fronteras rusas, así como el regreso de los potenciales militares y el bloque de infraestructura en Europa a la posición de 1997. También enfatizó que "es imposible reducir las tensiones político-militares y construir una arquitectura de seguridad europea sólida sin resolver estos problemas".

Postura del Reino Unido

Por su parte, Ben Wallace le comunicó al ministro de Defensa ruso que esperaba poder aprovechar su encuentro bilateral para resolver los conflictos a través de la diplomacia.

"Espero que al hablar hoy y comenzar esa relación, que estaba al 0 %, podamos resolver una serie de problemas que se han planteado", dijo Wallace al comienzo de la reunión citado por Reuters. "Cuando dicen que no van a invadir Ucrania, lo tomaremos en serio, pero como también dije, miraremos las acciones que lo acompañan", añadió durante una conferencia de prensa en la Embajada del Reino Unido en Moscú.

"Fue una discusión constructiva y franca. Estoy agradecido con el ministro Shoigú por aceptar reunirse conmigo para discutir varios temas, incluidas las tensiones en curso alrededor de Ucrania y sus fronteras. Discutimos en detalle el proyecto del acuerdo ruso [sobre garantías de seguridad] entregado a la OTAN, y prestamos atención a varios de sus puntos", explicó el ministro británico.

"En respuesta al proyecto de acuerdo propuesto por Rusia, en la OTAN expresamos la opinión de que las preocupaciones de Rusia podrían abordarse a través de una serie de pasos, incluidas medidas de fomento de la confianza, mayor transparencia, inspecciones, mantenimiento de una serie de acuerdos existentes, algunos de los cuales han sido vigentes desde la Guerra Fría", aseguró.

Por otro lado, en respuesta a la solicitud de un periodista de comentar las palabras del ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, de que su conversación del jueves con su homóloga británica, Liz Truss, pareció una conversación entre un "mudo y un sordo", Wallace dijo que "no hubo absolutamente ninguna persona ciega o sorda" y que, como ministros de Defensa, son "responsables de las consecuencias de lo que sucede en caso de un conflicto".

