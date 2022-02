La Armada de EE.UU. publica una imagen del encuentro de sus buques de guerra con "enjambres" de sistemas aéreos no tripulados

La Armada de EE.UU. hizo pública una cronología de los incidentes en los que se han visto involucrados sus buques de guerra y un "enjambre" de lo que se cree que son drones o sistemas aéreos no tripulados (UAS, por sus siglas en inglés).

La información publicada proporciona algunos detalles nuevos sobre una serie de incidentes ocurridos frente a la costa de California en julio de 2019, según informó The Drive después de consultar documentos que recibió a través de una solicitud al amparo de la Ley de Libertad de Información.

Según los reportes, tres UAS aparecieron cerca del USS Paul Hamilton a las 7:56 pm (hora local) del 16 de julio del 2019, poco después que el buque cortara la transmisión de ubicación a través del Sistema de Identificación Automática. El cuaderno de bitácora de la embarcación indica que los UAS aparecieron al poco de haber encendido sus luces de navegación.

Algo antes de las 8:00pm, uno de los UAS fue visto a una milla náutica de distancia. Veinte minutos más tarde, la cronología indica que se vieron dos más, uno de los cuales cayó al agua. Unos 30 minutos más tarde, el USS Paul Hamilton notificó de la presencia de un "enjambre de UAS", y a las 9:11pm uno de ellos se encontraba directamente por encima, a más de 600 metros. El navío informó que el "enjambre" se mantuvo por casi tres horas, desde las 7:56 pm hasta las 10:39 pm (hora local).

Además de la línea de tiempo, la Armada también publicó una imagen con una resolución extremadamente baja, donde se pueden observar tres puntos borrosos. La imagen, tomada por un sistema no especificado de infrarrojos de visión frontal, fue descrita por los funcionarios como la única "revelable" relacionada con el incidente.

El USS Paul Hamilton no es el único barco que ha tenido que enfrentarse al llamado "enjambre de drones". Informes anteriores indicaban que entre los buques presentes durante los encuentros estaban el USS Kidd, el USS Rafael Peralta, el USS Russell y el USS John Finn. Todos ellos son destructores de la clase Arleigh Burke.

Los extraños encuentros generaron una gran preocupación entre los observadores, que sugirieron que si los "drones" no eran operados por el ejército estadounidense, supondrían una grave violación de la seguridad, especialmente por la sensibilidad de la zona donde se produjeron los incidentes.

La Armada sigue siendo reticente a declarar sobre los incidentes de julio de 2019, y el oficial superior de operaciones navales, el almirante Michael Gilday, jefe de Operaciones Navales, no dijo sino hasta abril de 2021 que los encuentros todavía "se estaban analizando", y que los supuestos UAS aún no habían sido identificados. Hasta ahora no ha habido nuevos hallazgos confirmados oficialmente por el Departamento de Defensa.