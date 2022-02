Elon Musk sostiene que la "verdadera" deuda nacional estadounidense podría ser "tres veces" el tamaño de toda su economía

"La verdadera deuda nacional, incluidos los derechos no financiados, es de al menos 60 billones de dólares", asegura el director ejecutivo de Space X y Tesla.

Elon Musk ha asegurado que la deuda estadounidense no es sostenible y advirtió que en realidad es aproximadamente tres veces el tamaño de la economía nacional.

"La verdadera deuda nacional, incluidos los derechos no financiados, es de al menos 60 billones de dólares, aproximadamente tres veces el tamaño de toda la economía estadounidense. Algo tiene que ceder", escribió este jueves en Twitter el director ejecutivo de Space X y Tesla.

Los comentarios del empresario surgieron en respuesta a una publicación del medio satírico The Babylon Bee, que afirmaba que el presidente Joe Biden planeaba liquidar la deuda pública apostando al "doble o nada" por el equipo de fútbol americano de los Cincinnati Bengals en el Super Bowl.

De acuerdo con los cálculos del Gobierno, la deuda nacional bruta se ubica actualmente sobre los 30 billones de dólares. Sin embargo, esa cifra podría estar muy subestimada, ya que no reconoce los valores de las obligaciones futuras y —como señala Musk— podría ser mucho más alta.

En un informe de The Hill de 2018, Shiva Rajgopal, profesor de contabilidad de la Escuela de Negocios de Columbia, afirma que la contabilidad de Washington "no reconoce las facturas" de cosas a pagar en el futuro, como "recortes de impuestos", "obligaciones incurridas debido a los compromisos del Seguro Social, Medicare y Medicaid". "La deuda no registrada, alrededor de 60 billones de dólares, equivale a aproximadamente 240.000 dólares por cada adulto que vive en EE.UU.", dijo en ese entonces el académico.

En medio de la actual situación fiscal de EE.UU., Biden continúa impulsando la ley 'Build Back Better', un plan económico que incluye un proyecto de ley social y ambiental de casi dos billones de dólares. De acuerdo con el modelo de presupuesto de Penn Wharton, una iniciativa de investigación no partidista de la Universidad de Pensilvania, si esa iniciativa es aprobada por el Congreso y recibe una prórroga de sus disposiciones, la deuda nacional podría dispararse en un 24 % en los próximos 30 años.