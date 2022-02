"Se me cayó el mundo encima": Rafa Nadal revela cuál fue el momento más duro de su carrera

Rafa Nadal, el tenista que se convirtió en el máximo ganador masculino de Grand Slams de la historia con 21 trofeos después de llevarse el Abierto de Australia de este año, concedió una entrevista a Movistar+ y rememoró el momento más duro que ha tenido a lo largo de toda su etapa profesional.

"El más duro de mi carrera fue en la final de Wimbledon [2008]. Es decir, el que me viene más a la cabeza fue el 'passing' de revés que me pega Federer en el cuarto set para ganar el partido", reveló el deportista español.

Nadal confesó que pensaba que la victoria ya era suya, pero en un instante se "le cayó el mundo encima". "Era pelota de partido. Saco abierto, él resta un cortado de medio pelo en medio de la pista, que además se quedaba a buena altura con mi 'drive'. [...] Cuando estoy pegando la derecha, cosa que no me ha ocurrido nunca, estaba pensando: 'He ganado Wimbledon'", relata.

"Pego la derecha y ¡pam!, 'passing' paralelo. Se me cayó el mundo encima", dijo Nadal, recordando los detalles del partido, que le trajo su primera victoria en ese torneo pese a perder el mencionado 'tiebreak' contra el suizo.

🌱 Federer, Wimbledon 2008 y un MP imposible de olvidar. El punto más difícil en la carrera de Rafa Nadalpic.twitter.com/nscSpHy5Uj — Fernando Murciego (@fermurciego) February 12, 2022

