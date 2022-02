Las aseguradoras dejan de cubrir los vuelos en Ucrania, lo que bloquearía la aviación comercial del país

Varias de las mayores compañías internacionales de seguros enviaron este domingo a los propietarios de aviones arrendados por aerolíneas una carta oficial en la que informan del cese de cobertura de seguros para cualquier aeronave en o sobre Ucrania en 48 horas, comunica la aerolínea ucraniana SkyUp.

"La decisión está vinculada con los elevados riesgos del estallido de hostilidades", precisa la compañía, confirmando de esta manera los reportes publicados hace unas horas por el diario ucraniano Strana.

"Ni un solo avión despegará de Ucrania y volará a Ucrania a partir del mediodía del lunes", dijo al medio un informante del sector de los seguros.

"Estos monstruos [las aseguradoras británicas] están introduciendo un bloqueo aéreo", afirmó.

La información fue confirmada al diario por otro informante, un político propietario de un 'jet' privado que indicó que hoy ha recibido un mensaje de su aseguradora, que le pedía que trasladara su avión a la zona aérea europea.

Medida previsible

Para otra fuente, la decisión "no es una sorpresa para el mercado".

"El primer indicio fue ya antes de Año Nuevo, cuando un arrendador, una compañía europea, exigió que se retiraran de Ucrania dos aviones de una aerolínea ucraniana", señaló el informante.

"En aquel momento, todavía no estaba claro con qué estaba vinculado esto. Se empezó a rumorear que se trataba de problemas de una aerolínea concreta, que no tenía dinero y no se sabía si podría pagar o no, así que los aseguradores aconsejaron al propietario de las aeronaves llevarlas a Europa. Pero desde enero, tales precedentes se han repetido con otras aerolíneas", continuó la fuente, que afirmó que las empresas de seguros "exigen cada vez más enérgicamente" que los aviones con los que trabajan no se estacionen en Kiev.

La fuente agregó que "la decisión de no cubrir los riesgos de los vuelos sobre Ucrania ha venido madurando durante mucho tiempo" y fue acelerada por las especulaciones mediáticas acerca de la fecha específica de una supuesta agresión rusa.

Como resultado de la medida, no solo las compañías extranjeras dejarán de operar vuelos con origen y destino en Ucrania, sino también las ucranianas, pronosticó el informante. "El seguro de aeronaves es complejo y costoso, y generalmente no lo proporciona una empresa, sino varias. Por ejemplo, una compañía aérea ucraniana puede tener un seguro de una compañía de seguros ucraniana, pero siempre con reaseguro en Londres", explicó la fuente, indicando que sin seguros extranjeros "no habrá garantías para los transportistas ucranianos" y "corre riesgos Wizz Air, que tiene cinco aviones estacionados en Ucrania".

Primeras negativas

La mayoría de las aerolíneas todavía no han comentado los reportes. Sin embargo, la neerlandesa KLM confirmó a De Telegraaf que cancela los vuelos a Kiev a partir de esta noche y "todavía no está claro" cuándo revertirá esa decisión. Asimismo, SkyUp tuvo que aterrizar en Chisinau, la capital de Moldavia, el avión que volaba de la ciudad portuguesa de Funchal a Kiev, luego de que el propietario de la aeronave prohibiera que el aparato entrara en el espacio aéreo de Ucrania.

Comentando la situación a Reuters, Mijaíl Podoliak, asesor del jefe de gabinete del presidente ucraniano, resaltó que Ucrania "no ve ningún sentido en cerrar el cielo".

"Esto es una tontería. Y, en mi opinión, se parece un poco a una especie de bloqueo parcial", dijo Podoliak.