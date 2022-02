Adolescente india presenta la idea de una aplicación contra el acoso escolar y recibe más de 66.000 dólares de financiación

Una adolescente de 13 años de la India, creadora de una plataforma digital para hacer frente al acoso escolar, ha ideado una aplicación móvil para denunciar de forma anónima los casos de acoso y ha recibido una gran financiación para crearla, informa The Indian Express.

Anoushka Jolly, alumna de octavo curso de la escuela Pathways de Gurugram, que se hizo famosa por su idea de ayudar a los niños de su edad a luchar contra casos de acoso escolar, se convirtió en la participante más joven del 'show' Shark Tank India, en el que los creadores muestran sus 'startups' a posibles inversores, donde presentó su idea de aplicación llamada 'KAVACH'.

Mientras su iniciativa social Anti-Bullying Squad (ABS), una plataforma donde los profesionales se reúnen para organizar sesiones individuales contra el acoso en las escuelas, creada hace más de 3 años, iba cumpliendo su propósito, la chica ha llegado a la conclusión de que la mayoría de casos de acoso no se denuncian y, por tanto, no se abordan. Según Jolly, el anonimato desempeña un papel importante, ya que muchas víctimas evitan denunciar los casos por miedo a que se les acose más.

"Después de crear el ABS, me di cuenta de que si se informa de un problema o incidente, a menudo se soluciona. Pero el anonimato es un elemento importante que permite a la víctima contar su versión de los hechos sin sentirse amenazada. Dado que 'KAVACH' permite a cualquier persona, alumno o padre, denunciar los casos de acoso de forma anónima, las escuelas y sus asesores pueden intervenir con delicadeza y tomar las medidas adecuadas para prevenir estos casos", dijo a The Indian Express.

Al presentar su idea a los inversores del 'show', Jolly recibió una financiación de 5 millones de rupias (unos 66.400 dólares) de mano de Anupam Mittal, fundador y director general de People Group, y Aman Gupta, cofundador de la marca de electrónica de consumo boAt.

Según Jolly, ABS ha servido a más de 2.000 estudiantes de más de 100 escuelas y universidades con la ayuda de escuelas, ONGs y profesionales. "Me motivó hacer algo sobre el problema cuando escuché las historias de cómo el acoso había afectado a la gente y los había hecho sentir indefensos e insignificantes. Esto me hizo más sensible al problema. Decidí hacer algo para erradicar el acoso escolar mediante la concienciación, ya que nadie merece un estado mental semejante. Esto llevó a la aparición de Anti-Bullying Squad", recordó.