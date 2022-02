Los camioneros de Chile levantan el bloqueo en el norte del país tras un acuerdo con el Gobierno: ¿cuáles son las 3 medidas claves?

Las vías de acceso en el norte de Chile quedarán liberadas a partir de este lunes, luego del acuerdo suscrito entre el Gobierno de Sebastián Piñera y los camioneros que mantenían el bloqueo en protesta por el homicidio de un conductor en Antofagasta.

Después de una intensa negociación, el Gobierno anunció tres medidas que pondrán fin a los cortes viales que durante el fin de semana complicaron la situación en el norte de Chile. La muerte del transportista Bayron Castillo, de 25 años, en un confuso incidente que presuntamente implicó a tres extranjeros en situación irregular, fue el detonante de la protesta.

Aunque el domingo, después del pacto con la administración de Sebatián Piñera, se rumoró que iniciaría el levantamiento de los bloqueos, no será sino hasta este lunes después del mediodía cuando se retome la normalidad vial. "Se logró lo que queríamos para la ciudadanía. No fue un paro que se hizo para nosotros, fue para seguridad de la ciudadanía", dijo al respecto Erwin Gallardo, presidente de la Federación de la Asociación Gremial de Transporte de Antofagasta.

#14Feb | En Chile, se comienza a desbloquear la ruta A-16 y se levanta el paro en #AltoHospicio. pic.twitter.com/gGDevFcjCZ — 800 Noticias (@800Noticias_) February 14, 2022

La tensa situación, que incluso provocó la cancelación de varios vuelos a la zona por la imposibilidad de circular en el norte de Chile, llegó a su fin debido a un acuerdo que implica al menos tres medidas: la declaratoria del estado de excepción en varias localidades, la promulgación de la nueva Ley de Extranjería y el aumento de las medidas de seguridad en las carreteras.

1. Estado de excepción

A partir de este lunes, las provincias de Arica, Parinacota, Tamarugal y Loa quedan bajo un estado de excepción que se extenderá por 15 días, con posibilidad de prorrogarse por el mismo período.

La medida se toma con el objetivo de ampliar la vigilancia y el resguardo de la zona, especialmente con el despliegue de operativos de seguridad por vía terrestre y aérea, en las zonas que los gremios han expuesto como las más complicadas.

A cambio de este decreto, los transportistas acordaron despejar las rutas 5, la D28 y la D40, en el norte de Chile. El bloqueo de estas vías no solo impidió el tránsito terrestre, sino que complicó la situación en el aeropuerto, por lo que las líneas aéreas cancelaron varias frecuencias a la zona este fin de semana.

Sin embargo, este lunes se anunciaron los nuevos disponibles en la zona. "Pedimos a los pasajeros solo concurrir al aeropuerto de Santiago si tienen un vuelo confirmado, porque la reprogramación se está realizando gradualmente hoy 14 de febrero y los próximos días", escribieron en la cuenta oficial de Twitter del aeropuerto Nuevo Pudahuel.

Aeropuerto @NuevoPudahuel se encuentra operativo. ATENCIÓN a controles sanitarios a pasajeros de vuelos nacionales. Considere llegar con dos horas de anticipación. A tiempo salida hacia Valdivia a las 10:00 hrs. Más destinos aquí > https://t.co/1wVf6LHdNSpic.twitter.com/trJ3AhfxNF — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) February 14, 2022

La situación también provocó la escasez de suministros básicos, como alimentos y gasolina. Sin embargo, de acuerdo a algunos reportes de la prensa local, en esta oportunidad los Carabineros no disuadieron a las personas que obstaculizaron el libre tránsito en el norte del país, lo que contrasta con el habitual trato de esta fuerza a las protestas sociales en Chile.

2. Nueva Ley de Extranjería

Otra de las medidas es la entrada en vigor de la nueva Ley de Migración y Extranjería. A pesar de que el texto había sido aprobado el año pasado, las observaciones que hizo la Contraloría retrasaron su promulgación.

El sábado pasado, la normativa fue publicada en el Diario Oficial de Chile. En ella se encuentran detallados los nuevos procedimientos para expulsar o "reconducir" a las personas que se encuentren en país suramericano sin contar con los documentos de ley, con el propósito de "promover una migración regular y ordenada".

"El reglamento de la ley se puso en marcha ayer [domingo] mismo. Hoy ya tenemos a las primeras personas siendo reconducidas, y era parte del compromiso [con los camioneros]", dijo el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, en declaraciones a Meganoticias.

#14Feb | Unos 60 migrantes fueron expulsados de Chile tras la entrada en vigencia de la nueva ley migratoria, la cual aplica un concepto de "reconducción" que agiliza la deportación de los extranjeros irregulares.📰: @biobiopic.twitter.com/vzRpy6Taww — El Diario (@eldiario) February 14, 2022

El reglamento no solo afectará a las personas migrantes que ingresen a Chile a través de pasos no autorizados y sin documentos de rigor, sino que también aplicará para quienes residan en ese país y tengan vencidos documentos como su visa de residencia transitoria. En la práctica, la norma –promovida por Piñera– endurece las fronteras y restringe la migración en el país suramericano.

Además, contempla mecanismos de expulsión a los terceros países de donde provengan. Cada uno de esos procedimientos deberá quedar asentado en el Registro Nacional de Extranjeros, que emitirá una "prohibición de ingreso provisoria de seis meses contados desde la fecha de la reconducción a la frontera".

En el texto, que deroga la ley de 1975, también se establecen instrumentos para garantizar el acceso a la defensa de los migrantes detenidos, se amplían los criterios para la reunificación familiar y se abren vías para que las personas puedan recurrir las resoluciones de expulsión o reconducción.

3. Medidas de seguridad en las carreteras

Finalmente, las autoridades locales se comprometieron a ampliar la seguridad en las carreteras del norte de Chile, como exigió el gremio de camioneros tras la muerte de Bayron Castillo, a quien le harán un homenaje este lunes.

Sin embargo, la situación sigue siendo compleja. Como ha pasado en otras oportunidades, la muerte de Castillo –cuyas causas y circunstancias aún están en investigación– provocó reacciones xenófobas contra la comunidad migrante en ciudades como Iquique.

Además, en las últimas horas se han reportado incidentes en zonas como el Complejo Fronterizo Colchane, donde algunos migrantes se encuentran detenidos a la espera de su reconducción a Bolivia. No obstante, las autoridades bolivianas no habrían dado autorización para recibirlos.

Según ADN, hay mucha confusión sobre el alcance y la aplicación de los nuevos procedimientos de ley, por lo que algunos migrantes protagonizaron protestas para exigir una respuesta de las autoridades, ya que denuncian que no pueden entrar a Chile ni entrar en Bolivia.

"No sabemos cuáles son nuestros derechos, no los hacen valer, acá hay niños, mujeres embarazadas, y padres de familia. Dicen que hubo una nueva Ley de Migración, donde no nos podemos movilizar, donde ni siquiera nos dan un papel o un documento que nos haga ver dónde nos podemos desplazar", denunció ante ese medio Andrea Durán, una migrante venezolana.