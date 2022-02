El opositor mexicano Ricardo Anaya no comparece ante la audiencia en su contra por el caso Odebrecht

El exdiputado federal y excandidato a la Presidencia de México por el conservador Partido Accional Nacional (PAN), Ricardo Anaya, no asistió este lunes a la audiencia inicial sobre los presuntos sobornos que recibió para la aprobación de la reforma energética durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), por lo que el juez Marco Antonio Fuerte Tapia declaró como "injustificada" su ausencia.

Durante la audiencia inicial en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, la defensa de Anaya afirmó ante un juez que desconocía la razón de por la que el político no se había presentado. No obstante, se presume que el opositor no ha regresado a México desde su última salida, en julio de 2021.

La defensa de @RicardoAnayaC llega al Reclusorio Norte para la audiencia inicial sobre los supuestos sobornos para la aprobación de la reforma energética durante el sexenio pasado.Los abogados señalan que la acusación "no tiene ningún sustento".📹: @arturoangel20. pic.twitter.com/ieApajeNSI — Animal Político (@Pajaropolitico) February 14, 2022

"Es evidente que no quiere comparecer. En todo momento ha mostrado una actitud desafiante ante su autoridad", respondió la Fiscalía General de la República (FGR) ante el juez Fuerte Tapia. Fuentes de la dependencia confirmaron a Animal Político que pedirían una audiencia privada para solicitar una orden de captura contra Anaya, a quien se le acusa de recibir coimas por unos 6,8 millones de pesos (unos 331.707 dólares), provenientes de la constructora Odebrecht.