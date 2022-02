Zelenski habría admitido que Ucrania "ha reñido" con sus socios por "exacerbar" la alarma en el país

El presidente ucraniano, Vladímir Zelenski, habría afirmado este lunes, durante una reunión del partido gobernante Servidor del Pueblo, que Ucrania "riñó" con sus socios occidentales debido a sus políticas de exacerbación de las tensiones en torno a una supuesta guerra con Rusia, si bien eventualmente logró con ellos un entendimiento, recoge Strana.ua, citando fuentes.

"El presidente [Zelenski] dijo que tres de nuestros países amigos están exacerbando la historia sobre una guerra. En la reunión, procuró explicarnos que nos están manipulando, pero estamos resistiendo", reveló la fuente, familiarizada con el asunto.

Zelenski también habría manifestado que no hay por qué alarmarse e "instó a mostrar con el propio ejemplo" que los ciudadanos no tienen intención de "huir" de Ucrania, si bien no se puede prohibir salir del país. "El presidente pidió olvidarse durante dos semanas de las peleas internas en el partido y unirse", agregó la fuente.

Por su parte, el líder del partido, David Arajamia, recalcó que, según la información del Ministerio de Defensa, el Estado Mayor y el Servicio de Seguridad de Ucrania, actualmente "no hay motivos para entrar en pánico". "No significa que no haya una amenaza. Sabemos que en cualquier momento puede surgir una amenaza. Pero no al nivel que nos intentan mostrar ahora", sostuvo Arajamia, citado por medios locales.

Las afirmaciones sobre una posible invasión rusa de Ucrania se han venido intensificando en Occidente desde noviembre, pese a ser negadas tanto por Moscú como por Kiev.

En particular, el pasado viernes la Cancillería rusa señaló que se está llevando a cabo "un ataque mediático coordinado" contra Moscú, para "socavar y desacreditar las justas exigencias de Rusia en materia de garantías de seguridad, así como para justificar las aspiraciones geopolíticas occidentales y el desarrollo militar en el territorio ucraniano".

Este sábado, el presidente ucraniano afirmó que los señalamientos de que Rusia supuestamente tiene previsto realizar una invasión de Ucrania el 16 de febrero necesitan pruebas. Mientras, el ministro de Defensa de Ucrania, Alexéi Réznikov, sostuvo la semana pasada que las fuerzas rusas "no han formado grupos de ataque en ninguno de los lugares desde donde podrían atacar Ucrania".