El ministro de Defensa de Ucrania asegura que no hay motivos para imponer la ley marcial en el país

Alexéi Réznikov subrayó que la situación en el país no es alarmante.

El ministro de Defensa de Ucrania, Alexéi Réznikov, ha descartado este lunes la necesidad de imponer la ley marcial en el país en medio del alarmismo sobre una supuesta invasión rusa aireado por medios occidentales.

"Estoy seguro de que actualmente no hay absolutamente ninguna base para imponer tal disposición de un régimen jurídico especial", afirmó el alto funcionario en una entrevista con el canal ICTV.

Asimismo, Réznikov recalcó que la situación en el país no es alarmante, por lo que no hace falta "hacer las maletas". "Nos quedamos aquí y no vamos a ninguna parte", aseguró.

Horas antes, el presidente del país, Vladímir Zelenski, instó a todos los funcionarios que se han apresurado a abandonar el país a regresar en las próximas 24 horas. Además, el mandatario acentuó que Ucrania "busca la paz" y quiere resolver todas las cuestiones relacionadas con esta crisis a través de la diplomacia.

Más información, en breve.