López Obrador envía una carta al Instituto Nacional de Acceso a la Información para pedir que investiguen los ingresos del periodista Loret de Mola

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, envió una carta al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en la cual solicita investigar los ingresos del periodista Carlos Loret de Mola.

"Les solicito que se lleve a cabo una investigación para hacer públicas las percepciones, los bienes y el origen de la riqueza que posee el señor Carlos Loret de Mola, socios y familiares", reza la misiva dada a conocer en la conferencia matutina de este martes.

El presidente @lopezobrador_ muestra la carta enviada al INAI, donde solicita una investigación sobre los ingresos y posesiones de @CarlosLoret#ConferenciaPresidentepic.twitter.com/PHzhA0Lytj — Hans Salazar 🇲🇽 (@Hans2412) February 15, 2022

El mandatario mexicano señaló que la información puede obtenerse del Registro Público de la Propiedad y Comercio, el Servicio de Administración Tributaria y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Sin embargo, la ley mexicana prohíbe la difusión de datos personales.

López Obrador acusó a Loret de Mola de calumniarlo reiteradamente y pidió al INAI que informe si en su calidad de presidente puede dar a conocer facturas que le hicieron llegar con parte de los ingresos del periodista del portal Latinus. Previamente, el comunicador había difundido información sobre una de las casas donde vivió en EE.UU. el hijo mayor del mandatario mexicano, tema que desató la polémica en México.

"También les solicito que si ustedes no tienen competencia para atender este asunto, me informen si puedo, como ciudadano, ejerciendo mi derecho a la libertad de información y expresión, dar a conocer facturas y comprobantes sobre los ingresos del señor Loret de Mola, de conformidad con la documentación que me hicieron llegar los ciudadanos", recoge la carta.

El presidente indicó que el trasfondo del asunto no es Loret de Mola, sino dar a conocer los grupos de interés que están financiando al comunicador.

La polémica

El pasado viernes, López Obrador difundió información "que le hicieron llegar" de manera anónima, en la cual se señala que Loret de Mola percibe ingresos por 35 millones de pesos anuales (1,7 millones de dólares). La difusión de esta información generó que diversos comunicadores y grupos de derecha se pronunciaran en contra del presidente y en respaldo al periodista.

A finales de enero, Loret de Mola junto con la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, financiada por empresarios mexicanos y el Gobierno de EE.UU., dieron a conocer que el hijo mayor del presidente, José Ramón López Beltrán, vivió en una casa ubicada en Houston, Texas (EE.UU.), durante un año, infiriendo que podría tratarse de un caso de corrupción con empresas contratistas de la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex).

A partir de la polémica, el pasado domingo, López Beltrán y su esposa Carolyn Adams, quien trabaja dentro de la industria petrolera, publicaron información para explicar el origen de sus ingresos y lamentar los señalamientos "falsos" en su contra.