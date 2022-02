El ministro de Defensa de Ucrania no ve posible una supuesta ofensiva contra Kiev desde territorio bielorruso

El ministro de Defensa de Ucrania, Alexéi Réznikov, declaró este lunes que no considera posible el "escenario apocalíptico" de una posible ofensiva contra Kiev, la capital del país, a través del territorio de Bielorrusia.

"A decir la verdad, no creo en este escenario, porque un ataque contra Kiev solamente es posible desde el norte, desde el territorio de Bielorrusia", declaró Réznikov al canal ICTV, en referencia a los señalamientos de Occidente, y, en particular, de EE.UU., sobre un supuesto plan de Rusia de llevar a cabo acciones agresivas contra Ucrania desde Bielorrusia.

Al mismo tiempo, recordó que la frontera con el país vecino se extiende a lo largo de 1.000 kilómetros, 750 de los cuales están integrados por "pantanos, maleza y un relieve muy complejo". Según Réznikov, el tramo donde es más fácil cruzar la frontera se ubica cerca de la frontera con Polonia y a una distancia considerable de Kiev. "Nuestro sistema de defensa está construido de tal manera que nadie puede llegar a Kiev", recalcó.

Asimismo, reveló que mantuvo este lunes una conversación con el ministro de Defensa de Bielorrusia, Víktor Jrenin, durante la que su homólogo bielorruso enfatizó que "no habrá acciones hostiles" desde Minsk.

En este contexto, también agregó que la situación en el país "no es en absoluto preocupante", por lo que no hay razones para entrar en pánico. Paralelamente, descartó la necesidad de imponer la ley marcial en el país dado que "no hay absolutamente ninguna base para imponer tal disposición de un régimen jurídico especial".

Este martes, los Distritos Militares del Sur y del Oeste de Rusia empezaron a enviar a sus tropas a sus lugares de origen tras completar sus ejercicios. A este respecto, el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, recordó que el repliegue de las tropas rusas "no depende de la histeria de Occidente" en torno a Ucrania, sino que "estaba programada".