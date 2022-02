Critican a un inversionista chino tras afirmar que enseñará a su hijo adolescente a ver pornografía y acostarse con varias mujeres

Un conocido inversionista chino provocó críticas en las redes sociales después de decir que quiere que su hijo adolescente se acueste con tantas mujeres como sea posible y que planea "enseñarle a ser un cabrón".

Ding Peng, presidente de la Sociedad de Inversión Cuantitativa de China, afirmó en un grupo de WeChat que prevé incitar al menor, que actualmente cursa el equivalente a octavo grado, a ver pornografía, salir con muchas mujeres y empezar a tener hijos cuando esté en la universidad, porque no quiere que su hijo tenga "una vida dura" como él, informó el South China Morning Post.

"Mi vida ha sido demasiado dura, he estado estudiando desde que era un niño y seguí estudiando a la edad de 30 años. No quiero que mi hijo viva como yo. Quiero que sea un cabrón", escribió Ding.

"Planeo que vea pornografía el próximo año. Le enseñaré personalmente. Puede comenzar a acostarse con chicas en la escuela secundaria y cuando llegue a la universidad, él puede darme algunos bebés", se lee en las capturas de pantalla compartidas en la red social Weibo, que se volvieron virales rápidamente, causando el enojo y críticas de los usuarios de la plataforma.

En los comentarios también indica que ha transferido a su hijo miles de yuanes (al menos 3.000 dólares) para invitar a las chicas a comer. "Él ya tiene dos novias, es mejor que yo", escribió el inversionista, que según los medios es considerado uno de los "financieros de élite de China".

Frente a sus expresiones, las reacciones y denuncias en las redes sociales chinas no se hicieron esperar, calificando sus palabras de "repugnantes" y "promotoras de valores sociales deficientes".

"¿Él quiere que su hijo se acueste con muchas mujeres? Incluso si quiere presumir de su riqueza y estatus poderoso, esta no es la forma de hacerlo", escribió un usuario de Weibo.

Mientras, otro comentó: "Él considera a su hijo como una herramienta para continuar con el nombre de la familia. No le está enseñando a su hijo a amar y a formar una familia sana y feliz, sino a acostarse con muchas mujeres lo antes posible".

Por su parte, Ding explicó al medio de noticias chino The Cover que sus declaraciones fueron "sacadas de contexto" y que las hizo después de "ser incitado".

"Hice los comentarios casualmente, por agitación emocional", señaló y agregó que "normalmente no estaría de acuerdo con la gente si los viera hablando así". Sin embargo, también mencionó que no le importaban las críticas y que no considera el tema de restaurar su imagen en este momento.