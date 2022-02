El tabloide The Sun cambia su artículo sobre la hora de la supuesta invasión rusa de Ucrania

El tabloide británico The Sun ha introducido cambios en su artículo donde especificaba la hora exacta en la que se produciría la supuesta agresión rusa contra Ucrania: las 3:00 de la madrugada, hora de Kiev (1:00 GMT), de este miércoles 16 de febrero. Ante la inexistencia de una ofensiva, el medio aclaró que la noche transcurrió sin incidentes ni acciones bélicas.

"El cielo frío y despejado de la capital, Kiev, cuyos habitantes se habían preparado para un ataque aéreo, permaneció en silencio, salvo por el paso de los vuelos comerciales", constató el diario, agregando que a la hora sugerida por las "fuentes de inteligencia estadounidense" no ocurrió nada, "mientras Putin seguía manteniendo a Occidente en vilo".

Inicialmente, The Sun indicó las 3 de la mañana como la hora "más probable de la orden de Putin" para atacar a Ucrania y afirmó que, según sus fuentes, Rusia "casi seguro" invadiría el país vecino "desde múltiples puntos", incluidos el flanco sureño, oriental y norte. La misma hora de la "invasión rusa" también fue aventurada por otro tabloide británico, The Mirror.

Por su parte, la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, calificó a The Sun como "un medio de desinformación" y pidió con sorna a la prensa británica y estadounidense que últimamente difunde reportes sobre una 'inminente' ofensiva rusa que adelante el calendario anual de las supuestas invasiones planificadas por Moscú.

"Una petición a los medios de desinformación estadounidenses y británicos Bloomberg, The New York Times, The Sun, etc.: anuncien el calendario de nuestras 'invasiones' para este año. Quisiéramos planificar las vacaciones", escribió Zajárova en sus redes sociales.