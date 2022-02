Renuncia el jefe de una importante destilería australiana tras la publicación de imágenes que lo muestran usando drogas

El empresario australiano Geoff Bainbridge ha renunciado este miércoles a su puesto como director ejecutivo de Lark Distilling, una destilería que produce whisky en Tasmania y lo vende en todo el mundo, debido a un escandaloso video publicado por el medio The Australian en el que aparece semidesnudo y consumiendo 'hielo' (metanfetamina en forma de cristal).

En declaraciones hechas al Sydney Morning Herald, Bainbridge aseguró que había sido víctima de chantaje durante años. Todo comenzó en diciembre de 2015, mientras estaba en un viaje de negocios en "un país del sudeste asiático".

Bainbridge contó que, tras las reuniones del día, conoció a una mujer en un bar y accedió a ir con ella a una fiesta. En el camino, se detuvieron en su apartamento, donde bebieron y compartieron un porro.

Sin embargo, cuando se despertó al día siguiente solo encontró a dos hombres extraños que le enseñaron el infame video de lo que había hecho la noche anterior.

Bainbridge confirmó que es él quien aparece en el video, pero aseguró que no consume 'hielo' y que no sabe cómo llegó a tener la droga o qué más le dieron.

Desde ese día hasta la actualidad, Bainbridge dice haber sido extorsionado varias veces por los dos hombres y que les ha pagado aproximadamente 8.600 dólares para que no hicieran públicas las imágenes. Si bien Bainbridge se considera víctima de un delito, acepta que también es responsable de las circunstancias en las que se encuentra.

"En última instancia, me puse en una situación en la que no debería haber estado. Soy víctima de extorsión, pero eso no habría ocurrido sin mi mal juicio. Estoy profundamente arrepentido por mis propias acciones", concluyó el empresario.