¿Censura al PNUD? Polémica en Guatemala ante el retraso en la presentación de un informe por supuestas presiones del Gobierno

En Guatemala se ha generado una polémica ante el retraso en la publicación de un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que estaba previsto para junio del año pasado, sobre el Índice de Desarrollo Humano (IDH) en el país centroamericano, puesto que se han denunciado supuestas presiones del Gobierno para frenarlo.

El lanzamiento del documento, titulado 'La celeridad del cambio: hacia una mirada territorial del desarrollo humano. Informe Nacional de Desarrollo Humano 2020. Panorama general', estaba previsto para el 29 de junio de 2012.

Una semana antes, concretamente el 21 de junio, el PNUD hizo las invitaciones a varios actores y medios de comunicación para ese lanzamiento; no obstante, cuatro días después, a través de su cuenta en Twitter, la organización informó que se había tomado la decisión de "reprogramar temporalmente" la presentación "por causas de fuerza mayor".

También comunicaron que compartirían "oportunamente" la nueva fecha y lugar del lanzamiento, pero hasta ahora no ha ocurrido.

El PNUD Guatemala ha tomado la decisión de reprogramar temporalmente el Lanzamiento del Informe Nacional de Desarrollo Humano 2019-2020: ‘La celeridad del cambio: hacia una mirada territorial del desarrollo humano’, por causas de fuerza mayor. pic.twitter.com/RSEluUx575 — PNUD Guatemala (@PNUDGuatemala) June 25, 2021

En septiembre pasado, el portal No Ficción, citando a varias fuentes, publicó que el "contenido fue censurado por el Gobierno de Alejandro Giammattei" y que, ante ello, el PNUD accedió a aplazar la publicación del informe.

Ahora, el medio Plaza Pública reitera esa versión, citando "fuentes en on y off" que habrían confirmado que la presentación del informe "sí fue detenida a petición del presidente".

Ricardo Barrientos, un integrante del consejo que participa en el análisis del informe —aunque es ajeno a los resultados, conclusiones y errores que puedan presentarse en el documento—, aseguró a ese medio que el PNUD les confirmó que hubo una acción del Gobierno de solicitar el aplazamiento de la publicación del informe.

"Como integrante del Consejo Consultivo, pero también como ciudadano y analista de un centro de pensamiento (Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales), es inevitable expresar la preocupación porque el PNUD esté retrasando su Informe de Desarrollo Humano para Guatemala", expresó.

¿Qué habría pedido el Gobierno?

De acuerdo con el medio, durante una reunión entre representantes del PNUD y el Gabinete de Gobierno, Giammattei alegó que temas sensibles como corrupción, narcotráfico, contrabando y género deberían quedar fuera del informe.

"Van a decir que Guatemala es un narcoestado", habría dicho el mandatario.

El jefe de Estado, además, estaría molesto debido a que el informe no abordaba las acciones del Gobierno para enfrentar la crisis sanitaria por el covid-19 y pidió que esto fuera incorporado.

El PNUD niega injerencia

Previamente, desde la oficina local del PNUD informaron a No Ficción que se había tomado la decisión de reprogramar el lanzamiento del INDH debido a dos situaciones: "la primera, relacionada a una demora en el proceso editorial; y la segunda, vinculada a la necesidad de contar con más tiempo para la validación y revisión de los datos".

En una reciente entrevista, también publicada por Plaza Pública, la representante residente del PNUD, Ana María Díaz, insistió en que la decisión de no publicar fue de la institución que dirige.

"La decisión de postergar, que no es suspender, es una decisión institucional que adoptamos en PNUD", expresó.

"Nosotros, en efecto, habíamos puesto una fecha de lanzamiento. Realmente no habíamos culminado el proceso de revisión, sistematización, edición. Todo ese proceso no había culminado, así es que a eso le sumamos el hecho de que queríamos incorporar el tema covid-19", manifestó Díaz.

Enfatizó, asimismo, que el retraso en la publicación del informe no se debe a ninguna injerencia ni censura del Gobierno. No obstante, en la entrevista admite que les hicieron algunas peticiones, incluyendo el tema relacionado con el covid-19.

"Pidieron que haya recomendaciones, que se mire covid y haya recomendaciones de la pandemia. Se pide: 'Miren, necesitamos también recomendaciones al respecto'", manifestó.

Díaz añadió que en el segundo semestre de 2021 continuaron con el proceso de investigación, consulta y sistematización del informe y que el documento será publicado en el primer cuatrimestre del año, aunque no especificó cuándo.

La representante del PNUD sostiene que en junio del año pasado no se iba a presentar el informe completo, sino algunos puntos relevantes del mismo. No obstante, el documento al que tuvo acceso Plaza Pública, que es un resumen ejecutivo, incluye el Número Normalizado Internacional para libros (ISBN por sus siglas en inglés), que hace referencia a una publicación completa y registra el título del texto con fecha de publicación el 28 de junio de 2021.

Lo que aborda el documento

Según Díaz, el documento publicado por Plaza Pública no es oficial. "Mientras no vaya con el logo del PNUD, con mi firma, con mi autorización, para nosotros no es", comentó. Sin embargo, el texto tiene ambos requerimientos.

En el informe se analiza la situación del país separada en cuatro territorios que fueron objetos de estudio: el altiplano centro-occidental, la altiplanicie de la sierra de los Cuchumatanes, el Corredor Seco y las tierras bajas ubicadas al norte del país.

A partir del estudio de esos espacios, se describe cómo el aumento de la pobreza, la falta de seguridad alimentaria, los problemas ambientales, el despojo de tierras y los fenómenos naturales, obligan a los guatemaltecos a abandonar su país.

Habla de esos fuertes procesos migratorios por los que atraviesan los guatemaltecos, aunque lo denominan "movilidad humana", porque engloba la migración interna, la internacional y el desplazamiento forzado.

"En contextos adversos como los que se viven actualmente en Guatemala, estos desplazamientos no siempre son la expresión de una opción libre, en tanto que cada vez son más las personas que se desplazan en condiciones límite y los beneficios que obtienen del cambio de residencia suelen ser muy desiguales", dice el texto.

Asimismo, señala que "la falta de opciones y el nivel de precarización de los mercados laborales en los diferentes territorios del país son de tal envergadura que, a pesar del cierre y ampliación de las fronteras, los procesos de movilidad se han incrementado en los últimos años".

El IDH en Guatemala

El IDH es un indicador creado por el PNUD que, desde hace tres décadas, da a conocer el grado de progreso de cada país; reflejando los avances en tres dimensiones fundamentales: salud, educación y calidad de vida.

En el documento se señala que "desde 1990, en 2020 es la primera vez que el IDH tuvo una tasa de crecimiento negativa. Y Guatemala no fue la excepción".

Una proyección conservadora, dice el informe, muestra una caída de al menos el 1 % del valor del IDH en 2020 en Guatemala.

No obstante, en el documento ya se advierte de una disminución del IDH en Guatemala en el último lustro. Señala que el índice había tenido un desempeño relativamente acelerado desde el año 2000; sin embargo, a partir de 2015 se refleja una ralentización, que deviene en retroceso en 2020, como consecuencia de lo que bien puede denominarse una sindemia, al confluir una crisis de los sistemas democráticos con la pandemia.