Moscú a Londres: "Convénzanos, señora Truss, de que el Reino Unido no planea atacar a Rusia"

En medio de las desinformaciones occidentales sobre una inminente invasión rusa a Ucrania, la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, solicitó que Londres proporcione pruebas de que no planea atacar al territorio ruso.

"Una vez más, especialmente para Londres: reciban un mensaje. No es la primera vez que decimos que Rusia no ha atacado ni va a atacar a nadie. Pero, algunos países tienen que dar explicaciones. Con ellos todo no es tan obvio", declaró la vocera en rueda de prensa.

Zajárova sugirió que "el Reino Unido pruebe que no intenta atacar a nadie", recordando una incursión de un destructor británico en las aguas territoriales rusas en el mar Negro, el año pasado.

"Esto tuvo lugar en junio de 2021, pero ahora tenemos una sensación persistente: tal vez el Reino Unido nos quiera atacar. Quizás fue un ensayo", sugirió.

"Convénzanos, señora Truss, de que el Reino Unido no planea atacar a Rusia", expresó la portavoz rusa, dirigiéndose la secretaria de Asuntos Exteriores británica.

El 23 de junio, el destructor británico HMS Defender se adentró 3 kilómetros en aguas de Rusia, cerca de Crimea, y abandonó la zona después de que la Armada rusa abriera fuego de advertencia, según el Ministerio de Defensa ruso.

Moscú consideró la maniobra del buque como una "flagrante violación" de la convención de la ONU sobre el Derecho del Mar de 1982, e instó a Londres a investigar con detenimiento las acciones de su nave.

El martes, Liz Truss afirmó en declaraciones a LBC y, con referencia a datos de inteligencia, que una invasión rusa a Ucrania sigue siendo "inminente" y "es altamente probable".

Las especulaciones sobre una supuesta invasión rusa a Ucrania se han ido intensificando desde hace meses en Occidente. Rusia, a su vez, ha tachado repetidamente de falsas e infundadas estas acusaciones.

Zajárova se refirió en rueda de prensa este miércoles a la implicación de una cantidad de medios occidentales en la propagación de estas desinfomaciones: "Desgraciadamente para The Washington Post, The New York Times, Bloomberg, The Daily Mirror, Bild y otros, la guerra no se ha producido en los últimos días. Pero no se desaniman, y siguen esperando con una perseverancia digna de un mejor uso".