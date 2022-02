La OTAN evalúa aumentar su presencia militar en Europa del Este, incluso si Rusia "no usa la fuerza"

En su discurso con motivo de la primera jornada de la Reunión de ministros de Defensa de los países miembros de la OTAN, el secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, ha anunciado este miércoles que la organización tiene previsto aumentar la presencia de sus tropas en Europa.

"De este modo, hoy los ministros han decidido desarrollar las opciones para el eventual fortalecimiento de la disuasión y la defensa, incluida la evaluación del establecimiento de nuevos grupos de combate en Europa Central, Europa del Este y Europa del Sudeste. Asimismo, he aplaudido la propuesta por parte de Francia de dirigir un grupo de combate de este tipo en Rumanía", dijo Stoltenberg, que precisó que el posible despliegue de las tropas de la alianza podría afectar también la región del mar Negro.

Al mismo tiempo, reveló que la OTAN ha optimizado la preparación de su Fuerza de Respuesta con el objetivo de "reforzar rápidamente con más tropas y fuerzas aún la parte oriental de la Alianza".

No obstante, señaló que, de momento, no se trata de una decisión definitiva. "Nuestros jefes militares ahora trabajarán en los detalles e informarán al respecto dentro de unas semanas", precisó.

Según el alto cargo, la medida responde a la supuesta "acumulación continua de las tropas rusas dentro de y alrededor de Ucrania", si bien señaló que "hay indicios desde Moscú de que la diplomacia puede continuar". Al mismo tiempo, detalló que la alianza está dispuesta a aumentar su presencia en la región, incluso si Rusia "no usa la fuerza".

Aunque no se han confirmado los señalamientos de Occidente sobre una invasión de Ucrania supuestamente planeada por Rusia, que informaciones de varios medios occidentales situaron para este 15 de febrero, el secretario general de la OTAN ha insistido este miércoles que la Alianza Atlántica "seguirá denunciando los planes agresivos de Rusia".

Por su parte, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova, ha subrayado que las desinformaciones sobre la inminente invasión rusa de Ucrania no han llevado a la guerra y han sido refutadas por ambos países al respecto. "Desgraciadamente para The Washington Post, The New York Times, Bloomberg, The Daily Mirror, Bild y otros, la guerra no se ha producido en los últimos días. Pero no se desaniman y siguen esperando con una perseverancia digna de mejor uso", dijo.

Las especulaciones sobre una supuesta invasión rusa de Ucrania se han ido intensificando desde hace meses en Occidente. Por su parte, Rusia ha tachado repetidamente de falsas e infundadas esas acusaciones y ha denunciado que la creciente presencia militar de la OTAN en los países de Europa del Este no contribuye "ni a la estabilidad en Ucrania ni a la solución pacífica del conflicto en Donbass".